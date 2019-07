Informacje

Synoptycy wydali ostrzeżenia dla województwa mazowieckiego. W poniedziałek mieszkańcy muszą liczyć się z upałami, a także z burzami z gradem.

Jak podaje portal tvnmeteo.pl, na terenie województwa obowiązuje ostrzeżenie (wydane przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

"Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 do 50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami pojawi się grad" – informują.

Alert ważny jest do godziny 23 w poniedziałek.

Upały

Na Mazowszu obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem. Temperatury w dzień mogą osiągnąć maksymalną wartość 33 stopni, a w nocy - 21 stopni. Alarm wygaśnie o godzinie 20.

W tych regionach prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć w dzień wartość od 29 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy do 18-21 st. C.

Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20 w poniedziałek.

Apel RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, aby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.

Podczas upałów pod żadnym pozorem nie można zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyśpieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy - należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

1/2 Ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami z gradem fot. IMGW 2/2 Ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem fot. IMGW



ab/ran