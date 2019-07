Symulator surfingu, kolorowe zjeżdżalnie. Budują Wodny Świat

Informacje

Budują największy zadaszony park wodny w Europie materiały prasowe

- Na budowie zużytych zostało 5 608 881 kilogramów stali. W ciągu ostatniego roku potroiła się też ilość wylanego betonu – informują przedstawiciele parku wodnego, który powstaje w okolicach Mszczonowa. Inwestycja ma być gotowa w tym roku.

Park powstaje we Wręczy pod Mszczonowem - około 40 kilometrów od Warszawy. Na 20-hektarowej działce od dwóch lat trwają prace.

- Prace na budowie Wodnego Świata weszły w fazę, w której każdy dzień przynosi wielkie zmiany. Od marca trwają prace murarskie i tynkarskie. Układane są też już marmurowe płyty w strefie pryszniców, a także płytki w pierwszych basenach. We wszystkich nieckach są już zamontowane filtry do uzdatniania wody – informuje Beata Krowicka, która zajmuje się promocją obiektu.

5 608 881 kg stali

W marcu ruszył też montaż zjeżdżalń w strefie Jamango Wodna Dżungla. - Przypominająca tęczę konstrukcja to zdecydowanie najbardziej kolorowe miejsce na placu budowy. Do atrakcji parku wodnego dołączył w ostatnim czasie symulator surfingu Surf-Air. Park of Poland przez pięć lat będzie mieć wyłączność w promieniu 200 kilometrów na to urządzenie, które umożliwia szaloną zabawę na wzburzonych falach – chwali Krowicka.

Na budowę dojechały już wszystkie elementy konstrukcji stalowych, dachów płaskich oraz paneli składających się na fasadę Jamango.

Duże postępy widać na placu przed powstającym parkiem wodnym. - Wykonanych zostało już 65 procent z planowanych 2500 miejsc parkingowych – informuje Krowicka.

W ciągu dwóch lat na budowie zużytych zostało 5 608 881 kg stali i wylano ponad 40 tysięcy metrów sześciennych betonu. Tę objętość można porównać do 16 basenów olimpijskich wypełnionych po brzegi.

Otwarcie parku planowane jest na ten rok.

32 zjeżdżalnie

Według organizatora po otwarciu każdego dnia z obiektu będzie mogło skorzystać 15 tysięcy osób. Do ich dyspozycji będą 32 zjeżdżalnie, łącznie liczące 3,2 kilometra. Długość najdłuższej to 320 metrów. Klienci skorzystają też z 10 różnego rodzaju saun.

Całkowita powierzchnia basenów wyniesie 3.5 tysiąca metrów kwadratowych, największy będzie miał tysiąc mkw. Szklany dach otworzy się, kiedy na dworze będzie pogodnie.

