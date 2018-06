Informacje

Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela fot. tvnwarszawa.pl

"Wielki powrót tęczy na plac Zbawiciela" - wiadomość o takim tytule dotarła w poniedziałek do warszawskich redakcji, razem z prośbą, by informacji tej nie podawać przed datą wydarzenia, które zostało pomyślane jako niespodzianka. Organizatorzy nie chcieli też, by ktoś je zepsuł.

Spalona niespodzianka

Informacje Neonowa tęcza zaświeciła w Zachęcie Konstelację neonowych cytatów, które w symbolicznie nawiązują do polskiej kultury, można podziwiać w galerii Zachęta. Autorem wystawy jest znany... WIĘCEJ »

Tajemnicy nie udało się jednak utrzymać. Już we wtorek informacja o powrocie tęczy pojawiła się w lokalnych mediach. Została podchwycona w portalach społecznościowych i wywołała skrajne emocje - entuzjazm z jednej i oburzenie z drugiej strony.

Przypomnijmy: oryginalna tęcza - artystyczna instalacja Julity Wójcik - składała się z 16 tysięcy sztucznych kwiatów. Zanim trafiła do Warszawy, stała przed budynkiem Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W stolicy budziła skrajne emocje. Wielokrotnie była podpalana. Nie brakowało też osób, które wspinały się na konstrukcję, niszcząc ją przy okazji. Do największej dewastacji doszło podczas Marszu Niepodległości, 11 listopada 2013 roku. Straty oszacowano wtedy na 70 tysięcy złotych.

W związku z incydentami tęcza objęta była nawet miejskim monitoringiem. Pilnował jej też patrol straży miejskiej. Ostatecznie zniknęła z placu Zbawiciela w sierpniu 2015 roku.

Nic dziwnego, że perspektywa jej powrotu wywołała emocje.

Tylko na chwilę, jako hologram

Informacje Gdzie jest tęcza? Mówiło się, że trafi przed Zamek Ujazdowski, ale ostatecznie ją rozebrano, a kwiaty rozdano. Po tęczy z placu Zbawiciela zostały zdjęcia i filmy, ale... WIĘCEJ »

Ale instalacja ze stali i sztucznych kwiatów na plac Zbawiciela nie wróci. Wkrótce odbędzie się tam rzeczywiście wydarzenie, którego elementem ma być tęcza w formie... holograficznego obrazu wyświetlanego na kurtynie wodnej.

Organizatorem jest amerykański producent lodów, znany z tego, że wspiera środowiska LGBT i angażuje się w walkę o ich prawa. Tak jest i w Warszawie - w wydarzenie zaangażowane są też Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza i Fundacja Wolontariat Wolności, która współorganizuje sobotnią Paradę Równości.

"Tęcza znów stanie się uniwersalnym symbolem Warszawy pięknej, różnorodnej, pełnej miłości, pokoju, tolerancji oraz praw osób LGBT. Ma też wnieść więcej kolorytu, optymizmu i radości w życie miasta. I jak na prawdziwym niebie, będzie równie zjawiskowa" - zapowiedzieli organizatorzy.

Julita Wójcik w rozmowie z tvnwarszawa.pl powiedziała z kolei: - Konsultowali ze mną formę. Jestem z nimi w kontakcie. Dodała, że z jej perspektywy "trudno się nie cieszyć" z symbolicznego powrotu tęczy. - Aczkolwiek dla mnie też niespodzianką będzie, jak to wypadnie - dodała.

Pewne jest jedno: holograficznej tęczy nie da się podpalić.

r