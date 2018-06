Święto Dziękczynienia. Procesja z relikwiami

Informacje

Obchody Święta Dziękczynienia w Warszawie TVN24

Procesja z relikwiami świętej siostry Faustyny Kowalskiej przeszła w niedzielę z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Tegoroczne obchody XI Święta Dziękczynienia przebiegają pod hasłem "Dziękujemy za niepodległość".

Wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej biskup Piotr Jarecki, przed wyruszeniem procesji do Świątyni Opatrzności Bożej, zwracając się do jej uczestników powiedział: "Rozpoczynamy pielgrzymkę z placu marszałka Józefa Piłsudskiego, miejsca szczególnego w historii naszego narodu, do Świątyni Opatrzności Bożej, w ramach obchodzonego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

Dodał, że pielgrzymka wyrusza z miejsca, gdzie znajdują się prochy tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny. - Szczególną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Kościół Katolicki, a także jego święci i błogosławieni, a wśród nich święta siostra Faustyna Kowalska, nazywana "apostołką Bożego Miłosierdzia" i "sekretarką Jezusa Miłosiernego" - podkreślił biskup Jarecki.

Zanieśli płomień wolności

Przypomniał też, że Jan Paweł II nazwał "Dzienniczek" siostry Faustyny "Ewangelią Miłosierdzia, pisaną z perspektywy XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów". - Dzisiaj od Grobu Nieznanego Żołnierza niesiemy płomień wolności do Świątyni Opatrzności Bożej, od którego zostanie zapalona świeca niepodległości - powiedział hierarcha.

Procesji towarzyszyły dwie orkiestry a także m.in. poczty sztandarowe, wojsko, harcerze, górnicy, duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele organizacji katolickich i parafii warszawskich oraz wolontariusze przygotowujący się do Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Przy kościele św. Antoniego Mari Zaccarii nastąpiło uroczyste przekazanie relikwii świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ostatni odcinek do Świątyni Opatrzności Bożej uczestnicy przeszli w asyście przedstawicieli różnych grup i stanów w tym: wojska, harcerzy, prezydentów miast papieskich z całej Polski. Na ostatnim odcinku relikwie siostry Faustyny nieśli przedstawiciele Episkopatu Polski.

Utrudnienia

Trasa procesji przebiegała ulicami: Królewska - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - pl. Trzech Krzyży - Al. Ujazdowskie - Belwederska - Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej.

Autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 118, 119, 128, 148, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 189, 195, 217, 222, 501, 503, 517, 518, 519, 522 są kierowano na objazdy.

Dziś w #Warszawa trwają obchody Święta Dziękczynienia.

➡ W związku z organizacją uroczystości niektóre ulice są zamknięte dla ruchu.

➡ Przypominamy także o zmianach w kursowaniu @WTP_Warszawa: https://t.co/hsLK11anKE pic.twitter.com/vIyOg2FtJj — Warszawa (@warszawa) 3 czerwca 2018

Msza z udziałem władz państwowych

W samo południe, po przybyciu pielgrzymów, celebrowana była msza święta z dokonaniem uroczystego Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, a homilię wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś. Nastąpiło też wprowadzenie relikwii świętej Faustyny Kowalskiej do Świątyni Opatrzności Bożej.

We mszy wzięli udział najwyższe władze państwa - członkowie parlamentu i rządu z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli także kombatanci, którzy walczyli o niepodległość i suwerenność naszej ojczyzny.

W godzinach wieczornych odbędzie się wieczór uwielbienia z programem muzycznym zespołu Gospel Rain. Zakończenie święta nastąpi o godz. 21.37, gdy wierni odmówią modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, a fasada Świątyni Opatrzności Bożej zabłyśnie specjalną iluminacją.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski XI Święto Dziękczynienia ma charakter ogólnopolski i będzie obchodzone we wszystkich diecezjach i parafiach. Uroczystości odbywają się co roku w pierwszą niedzielę czerwca. Termin ten nawiązuje do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, które zawsze rozpoczynały się właśnie w pierwszych dniach czerwca.

Święto Dziękczynienia, obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Zostało ustanowione w 2008 roku z inicjatywy metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Idea Święta Dziękczynienia związana jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego, jaką była budowa Świątyni Opatrzności Bożej. O budowie Świątyni jako narodowego wotum wdzięczności, przede wszystkim za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, zdecydował Sejm uchwałą z 5 maja 1791 roku. Inicjatywę budowy Świątyni podjął na nowo w 2002 roku prymas Polski kardynał Józef Glemp.

