ÅšwiÄ™to DziÄ™kczynienia. Prezydent zapaliÅ‚ 150-letniÄ… Å›wiecÄ™

Procesja z relikwiami świętej siostry Faustyny Kowalskiej przeszła w niedzielę z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, gdzie odbyła się msza święta z udziałem władz państwowych. Tegoroczne obchody XI Święta Dziękczynienia przebiegały pod hasłem "Dziękujemy za niepodległość".

- Rozpoczynamy pielgrzymkę z placu marszałka Józefa Piłsudskiego, miejsca szczególnego w historii naszego narodu, do Świątyni Opatrzności Bożej, w ramach obchodzonego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - zwrócił się do uczestników procesji do Świątyni Opatrzności Bożej wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej biskup Piotr Jarecki.

Dodał, że pielgrzymka wyrusza z miejsca, gdzie znajdują się prochy tych, którzy walczyli w obronie naszej ojczyzny.

- Szczególną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał Kościół Katolicki, a także jego święci i błogosławieni, a wśród nich święta siostra Faustyna Kowalska, nazywana "apostołką Bożego Miłosierdzia" i "sekretarką Jezusa Miłosiernego" - podkreślił biskup Jarecki.

Zanieśli płomień wolności

Przypomniał też, że Jan Paweł II nazwał "Dzienniczek" siostry Faustyny "Ewangelią Miłosierdzia, pisaną z perspektywy XX wieku, która pozwoliła ludziom przetrwać niezwykle bolesne doświadczenia tych czasów". - Dzisiaj od Grobu Nieznanego Żołnierza niesiemy płomień wolności do Świątyni Opatrzności Bożej, od którego zostanie zapalona świeca niepodległości - powiedział hierarcha.

Procesji towarzyszyły dwie orkiestry a także m.in. poczty sztandarowe, wojsko, harcerze, górnicy, duchowni, siostry zakonne, przedstawiciele organizacji katolickich i parafii warszawskich oraz wolontariusze przygotowujący się do Światowe Dni Młodzieży w Panamie.

Przy kościele św. Antoniego Mari Zaccarii nastąpiło uroczyste przekazanie relikwii świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Ostatni odcinek do Świątyni Opatrzności Bożej uczestnicy przeszli w asyście przedstawicieli różnych grup i stanów w tym: wojska, harcerzy, prezydentów miast papieskich z całej Polski. Na ostatnim odcinku relikwie siostry Faustyny nieśli przedstawiciele Episkopatu Polski.

Msza z udziałem władz państwowych

W samo południe, po przybyciu pielgrzymów, rozpoczęła się msza święta, z dokonaniem uroczystego Aktu Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej. Celebrowana jest pod przewodnictwem Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka, a homilię wygłosił arcybiskup Grzegorz Ryś.

- Miarą świętowania wyzwolenia jest nie tylko własne doświadczenie wolności, ale także umiejętność podzielenia się tym darem z innymi - mówił. - Otwierać przed innymi doświadczenie wolności, zgoła nie takie to oczywiste i proste. Okazuje się, że to również trudno nam przychodzi: tak jak boimy się własnej wolności, tak samo boimy się wolności drugich - podkreślał arcybiskup.

Jak wskazał dalej, przeciwieństwem postawy dzielenia się wolnością jest manipulacja. - Manipulacja budzi gniew Boga i jest dowodem ślepoty serca. Bóg mówi: z takimi ludźmi nie da się świętować odzyskania wolności. Wolność można świętować z ludźmi, którzy pragną jej równie mocno dla drugich, jak dla siebie - podkreślił metropolita łódzki.

W mszy wzięli udział członkowie parlamentu i rządu z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Honorowymi gośćmi tej uroczystości byli także kombatanci, którzy walczyli o niepodległość i suwerenność Polski.

150-letnia świeca od papieża

Po homilii prezydent Andrzej Duda, abp Wojciech Polak i kard. Kazimierz Nycz zapalili świecę niepodległości - dar Piusa IX. Życzeniem papieża było, aby zapalono ją w wolnej Warszawie. Ogień pochodził z grobu Nieznanego Żołnierza.

Prezydent dziękował za "niezwykły zaszczyt", jakim jest możliwość zapalenia w Świątyni Opatrzności Bożej ponad 150-letniej świecy, którą w 1867 roku polscy duchowni, z nieistniejącego wtedy na mapach kraju, otrzymali od Piusa IX, by zapalić ją w wolnej Polsce.

- Długo trzeba było czekać na ten moment, ale doczekało się polskie duchowieństwo, doczekali się Polacy odrodzonej, wolnej, znów niepodległej ojczyzny - stwierdził prezydent. Przypomniał, że świeca została po raz pierwszy zapalona w 1920 roku przez marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego. - Dziś spotkał mnie ten zaszczyt, że mogłem ją zapalić po raz drugi - znów w wolnej, niepodległej, suwerennej Polsce - powiedział Andrzej Duda.

- Jestem za to ogromnie wdzięczny eminencji księdzu kardynałowi, polskiemu Kościołowi, wszystkim tym, którzy przez tyle lat, od 1939 roku, o tę wolną, suwerenną, niepodległą Polskę walczyli i bardzo często ginęli, cierpieli. Składam im - w tym pięknym, radosnym dniu dziękczynienia - za to głęboki ukłon. Nie byłoby tej Polski, którą mamy dzisiaj, gdyby nie wasze męstwo, gdyby nie wasza odwaga - podkreślił prezydent. - Chciałem na ręce eminencji przekazać dar: biało-czerwoną, naszą wspaniałą flagę narodową w specjalnej prezydenckiej edycji - dodał.

Prezydent wziął także udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniających diecezje, które swą ofiarnością przyczyniły się do budowy Świątyni Opatrzności Bożej.

Po południu koło świątyni zostało otwarte tradycyjne miasteczko dla dzieci z grą terenową dla rodzin "Tropem świętych do skarbu wolności", a następnie odbył się tradycyjny festiwal muzyczny "Moc Dobra".

Wieczór uwielbienia, występ zespołu gospel

W godzinach wieczornych odbędzie się wieczór uwielbienia z programem muzycznym zespołu Gospel Rain. Zakończenie święta nastąpi o godz. 21.37, gdy wierni odmówią modlitwę za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II, a fasada Świątyni Opatrzności Bożej zabłyśnie specjalną iluminacją.

Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski XI Święto Dziękczynienia ma charakter ogólnopolski i będzie obchodzone we wszystkich diecezjach i parafiach. Uroczystości odbywają się co roku w pierwszą niedzielę czerwca. Termin ten nawiązuje do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, które zawsze rozpoczynały się właśnie w pierwszych dniach czerwca.

Święto Dziękczynienia, obchodzone w pierwszą niedzielę czerwca. Zostało ustanowione w 2008 roku z inicjatywy metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Idea Święta Dziękczynienia związana jest kontynuacją historycznej inicjatywy Sejmu Czteroletniego, jaką była budowa Świątyni Opatrzności Bożej. O budowie Świątyni jako narodowego wotum wdzięczności, przede wszystkim za uchwalenie Konstytucji 3 Maja, zdecydował Sejm uchwałą z 5 maja 1791 roku. Inicjatywę budowy Świątyni podjął na nowo w 2002 roku prymas Polski kardynał Józef Glemp.

Trasa procesji przebiegała ulicami: Królewska - Krakowskie Przedmieście - Nowy Świat - pl. Trzech Krzyży - Al. Ujazdowskie - Belwederska - Sobieskiego - al. Rzeczypospolitej do Świątyni Opatrzności Bożej.

Autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 118, 119, 128, 148, 164, 166, 172, 175, 178, 180, 185, 187, 189, 195, 217, 222, 501, 503, 517, 518, 519, 522 kierowano na objazdy.

