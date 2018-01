Informacje

Tak wyglądał ubiegłoroczny Orszak Trzech Króli fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl



Ledwo ochłonęliśmy po Bożym Narodzeniu, sylwestrze i Nowym Roku, a już czas szykować się do kolejnego święta. W sobotę Trzech Króli i barwny orszak, który przejdzie Krakowskim Przedmieściem.

Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja odbywająca się pod hasłem "Bóg jest dla wszystkich" będzie miała nie tylko religijny wymiar. Podczas uroczystości uczczone zostanie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Orszak Trzech Króli jest inicjatywą, która urodziła się w Warszawie i rokrocznie gromadziła coraz więcej osób, dlatego zaczęła rozprzestrzeniać się na inne wielkie ośrodki, ale też małe miejscowości, a nawet za granicę. W tym roku orszaki przejdą ulicami 644 polskich miast i miasteczek. Odbędą się też w 16 zagranicznych lokalizacjach.

W stajence żywe zwierzęta

Tegoroczny warszawski orszak rozpocznie się o godzinie 12 na placu Zamkowym. Zainauguruje go kolęda "Bóg się rodzi" w wykonaniu Anny Kubickiej-Płodzich. W kolędzie znajdzie się nowa zwrotka, która wygrała konkurs poetycki organizowany przez Fundację Orszak Trzech Króli. Po modlitwie odprawionej przez kardynała Nycza, orszak wyruszy w drogę.

Na trasie przemarszu organizatorzy przewidują wiele atrakcji. Na placu Zamkowym dziewczęta zatańczą z szarfami, zaprezentowane zostaną także taniec chińskiego smoka, atak diabłów na orszak oraz musztra Legionu Rzymskiego.

Podczas wędrówki Królów do Stajenki uczestnicy zobaczą upadek pierwszych ludzi, zmagania dobra ze złem, miną dwór Heroda i gospodę, spotkają też Chóry Anielskie i przekroczą Bramę Anielską prowadzącą do Jezusa. Orszak poprowadzą aktorzy, którzy wcielą się w Święta Rodzinę, nie zabraknie też osiołka.

Na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu chóru Centrum Myśli Jana Pawła II oraz warszawskich studentów. Oprócz sceny, na placu staną zagrody ze zwierzętami, między innymi wielbłądami czy alpakami.

Polonez do kolędy

Organizatorzy Orszaku Trzech Króli postanowili wykorzystać to, jak wiele ludzi gromadzi ich inicjatywa, by wspólnie świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji na placu Piłsudskiego wszyscy uczestnicy wydarzenia zostaną zaproszeni do wspólnego odtańczenia poloneza do dźwięków kolędy "Bóg się rodzi".

Dodatkowo śpiewniki przygotowane specjalnie na dziesiątą edycję Orszaku Trzech Króli będą zawierały 14 polskich kolęd uzupełnionych o rys historyczny. - Jest to zaproszenie do wędrówki przez dzieje Polski i ukłon w stronę wolności - tłumaczą organizatorzy.

Tak wyglądał warszawski Orszak Trzech Króli w ubiegłym roku:

Orszak Trzech Króli w stolicy TVN24

kk/b