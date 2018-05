"Świecący kawałek dawnego Sezamu" w Muzeum Neonów

Informacje



Neony "Sezam", "Społem" i "Sam" pochodzące z dawnego Domu Towarowego Sezam przekazano w piątek do Muzeum Neonów. Uroczystą inaugurację neonu "Społem" zaplanowano na sobotnią Noc Muzeów.

Neony pochodzą z dawnego Domu Towarowego Sezam, który znajdował się na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, gdzie dziś pręży się nowy biurowiec. - Powstały pod koniec lat 60. XX wieku wraz z budynkiem będącym elementem Ściany Wschodniej. Jak wszystkie duże placówki handlowe obiekt ten posiadał spore neony i właśnie jedne z takich mniejszych "Sezamów Społem" trafiły do naszej kolekcji. Towarzyszy im też neon "Sam", który wisiał od ulicy Moniuszki - opowiadał podczas konferencji prasowej rzecznik prasowy Muzeum Neonów Witold Urbanowicz.

Świecący kawałek dawnego Sezamu

Dary przekazano w różnym stanie. - Neon "Społem" jest odnowiony, ma nowe szkło i elektrykę, natomiast sama konstrukcja neonu, blacha jest w pełni oryginalna, więc można zobaczyć jak ten po kilkudziesięciu latach wygląda. Jak na swój wiek znajduje się w naprawdę dobrym stanie - powiedział rzecznik.

- Przekazanie tych neonów to była dla nas niespodzianka, bo skontaktowali się z nami inwestorzy i powiedzieli, że mają neony do przekazania i jeden będzie odnowiony. "Społem" to bardzo duży neon, ma długie rurki i nie zawsze są one dostępne na rynku, stąd w niektórych miejscach widać różnice kolorystyczne, kiedy jedna rurka była łączona z dwóch - dodał Urbanowicz.

Neon "Sam", jak relacjonował, trafił do Muzeum prosto z budynku, jeszcze przed rozbiórką Domu Towarowego. - Tutaj rurki są oryginalne, więc też widać różne odcienie, bowiem w różnym czasie na przestrzeni lat były dorabiane. Neon "Sezam" także jest nieodnowiony, czyli w takiej postaci, w jakiej został zdjęty z budynku - podkreślił Urbanowicz.

- To moment dla nas szczególny, kiedy możemy przekazać świecący kawałek dawnego Sezamu do Muzeum Neonów. Jako inwestorzy Centrum Marszałkowska powstającego w miejscu dawnego budynku Sezamu chcemy w taki sposób symboliczny zamknąć poprzednią historię gmachu przekazując te neony. Współcześnie wykonane kopie dwóch z nich zaświecą na nowym budynku. Cieszymy się, że te wspaniałe eksponaty, już trochę z patyną minionych lat znajdą swoje miejsce - powiedział Rafał Szczepański, wiceprezes Zarządu BBI Development S.A., który przekazał neony wspólnie z prezes Zarządu WSS Społem Śródmieście Anną Tylkowską.

- Neon to swoiste dzieło sztuki użytkowej i mam nadzieję, że nowe neony będą się nadal pojawiały na budynkach. Warto do tego powracać, bo Warszawa to było miasto neonów i dlatego uważamy, że dobrze, by ta tradycja przywracania miastu neonów, które zdobią ulice, przestrzeń publiczną, się rozwijała - zaakcentował.

"Spektakularny podarunek"

Prezes Zarządu WSS Społem Śródmieście przypomniała, że Sezam był jednym z ich sztandarowych obiektów i cieszy się, że te neony będą prezentowane w muzeum. - Oprócz nich do naszego nowego gmachu powrócą także mozaiki, które zostały przez nas pieczołowicie zdemontowane z wejść do Sezamu - zapowiedziała.

Właścicielka Muzeum Neonów Ilona Karwińska przyznała, że nie wyobraża sobie bardziej spektakularnego podarunku na przypadającą w sobotnią Noc Muzeów 6. rocznicę otwarcia placówki w Soho Factory. - Neon "Społem" jest nie tylko pięknie odnowiony, ale będzie też jednym z najstarszych w naszym muzeum. Zwiedzający także po raz pierwszy będą mieli okazję podejść do takiego neonu i zobaczyć go z bliska. Więc bardzo się cieszymy i dziękujemy - podkreśliła.

Warszawskie Muzeum Neonów jest pierwszą w Polsce placówką, której misją jest dokumentacja i ochrona reklam świetlnych. Projekt ratowania neonów rozpoczęto w 2005 roku, siedzibę placówki mieszczącą się na Pradze otwarto w maju 2012 roku. Muzeum obecnie posiada ponad 100 różnych neonów.

- Oczywiście nie wszystkie możemy tu eksponować, więc od niektórych prezentujemy na przykład pojedyncze litery. Ale kolekcja cały czas rośnie. Mamy oczywiście głównie neony z Warszawy, bo tu się mieścimy, ale trafiają do nas także eksponaty z innych miast np. Gdańska czy Poznania, a także od niedawna z zagranicy: z Niemiec, Węgier czy Czech. Z takich najbardziej znanych mamy Syrenkę siedzącą na książce - symbol warszawskich bibliotek, a także neony kawiarni Jaś i Małgosia, kin Luna i Praha - powiedział rzecznik prasowy placówki.

PAP/kw/b