Świąteczne drzewka można oddać miastu

Choinki w doniczkach fot. TVN24



Osoby, które zdecydowały się na Święta ubrać żywe drzewka w doniczkach, mają okazję przyczynić się do powiększenia stołecznego drzewostanu. Warszawiacy będą mogli oddać iglaki miastu, a leśnicy je ponownie zasadzą.

13 i 20 stycznia odbędą się zbiórki drzewek zorganizowane przez warszawskich leśników. Jak poinformował ratusz, podobnie jak przed rokiem pracownicy Lasów Miejskich-Warszawa będą dyżurowali w dwóch terminach.

W sobotę, 13 stycznia, leśnicy pojawią się w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Rydzowej 1, w Lesie Kabackim oraz w starej leśniczówce przy Papirusów 1/3, przy wjeździe do Lasu Młocińskiego.

A w kolejną sobotę, 20 stycznia, "choinkowa" zbiórka odbędzie się w głównej siedzibie warszawskich leśników przy Korkowej 170A w Wawrze.

Obydwie zbiórki będą trwały w godzinach 10 - 14.

Wrócą do lasu

Urząd miasta zaznaczył, że zebrane drzewka zostaną zasadzone, gdy tylko pozwoli na to pogoda i pokreślił, że ważny wpływ na przeżycie drzewek ma ich kondycja. Znaczenie ma między innymi temperatura, w której przebywały drzewka oraz to, czy miały szanse "zaaklimatyzować się" do warunków domowych. Ponadto urzędnicy podkreślili, że istotny jest również stan korzeni.

A co z drzewkami ciętymi? Ratusz przekazał, że warszawiacy mogą zostawić je w przydomowych i osiedlowych altankach śmietnikowych, z których będą zabrane w terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych.

