Struzik: trwają rozmowy o koalicji, jestem kandydatem na marszałka

Informacje

Adam Struzik fot. tvn

- Jestem kandydatem PSL na marszałka województwa mazowieckiego. Trwają rozmowy dotyczące koalicji w sejmiku. Współpraca PO i PSL przebiegała bardzo efektywnie, mam nadzieję, że najbliższe pięć lat też będzie w tych relacjach koalicyjnych - powiedział marszałek województwa Adam Struzik.

We wtorek sejmik mazowiecki zebrał się na ostatniej sesji bieżącej kadencji. Struzik powiedział dziennikarzom, że na 19 listopada zaplanowana jest pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji.

Podkreślił, że współpraca koalicyjna między PO i PSL przebiegała bardzo efektywnie i sprawnie. Jak mówił, koalicja ta odpowiadała za województwo mazowieckie od 12 lat i jest to bardzo trwały układ koalicyjny. - Mam nadzieję, że najbliższe pięć lat też będzie w tych relacjach koalicyjnych, trwają rozmowy - powiedział Struzik.

Pytany, jak wyglądają te rozmowy wskazał, że "przede wszystkim poszukiwane są teraz dobre rozwiązania w tym układzie partnerskim z Koalicją Obywatelską". - Myślę, że te rozmowy zakończą się w ciągu najbliższych kilku dni, jestem optymistą - powiedział Struzik.

Dopytywany, czy wierzy, że to Koalicja Obywatelska i PSL będą rządzić w sejmiku, odparł: tak, myślę, że to, że 12 lat (...) współpracujemy, że ta koalicja spowodowała, że (Mazowsze - red.) to jest wiodący region w Polsce i w Europie uzasadnia to, żebyśmy kontynuowali tę misję".

Na pytanie, czy będzie kolejną kadencję marszałkiem, odparł: jestem kandydatem PSL na marszałka województwa mazowieckiego.

Radny sejmiku Radosław Fogiel (PiS) podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że to, kto będzie rządził w sejmiku, okaże się po głosowaniu na sesji nad wyborem zarządu województwa. Pytany, czy PiS prowadzi rozmowy i próbuje przekonać do siebie PSL, odparł, że "warto rozmawiać z każdym, komu leży na sercu dobro Mazowsza i chęć zrównoważonego rozwoju województwa".

Podkreślił, że kwestie personalne są wtórne. - W tym sejmikach, gdzie PiS nie ma bezwzględnej większości, oczywiście szukamy partnerów koalicyjnych, to jest normalny proces po każdych wyborach - powiedział radny PiS.

W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska – 18, PSL – 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1. Wyniki oznaczają, że PiS nie będzie miało samodzielnej większości.

W 2014 roku w wyborach do sejmiku mazowieckiego wygrało PiS, które na 51 mandatów zdobyło 19; jednak większość dającą władzę w sejmiku miało PO i PSL - razem dysponowali bowiem 31 mandatami (PSL wprowadziło 16 przedstawicieli, a PO 15). Jeden mandat w sejmiku przypadł w udziale SLD.

Zobacz, jak relacjonowaliśmy wybory samorządowe 2018:

PAP/mś