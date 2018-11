Struzik marszałkiem Mazowsza? "Naturalnym kandydatem Kierwiński"

Informacje

Marcin Kierwiński i Adam Struzik fot. TVN24

Wciąż nie ma pewności, kto będzie marszałkiem województwa mazowieckiego. Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, stwierdził na antenie RMF, że "układ sił się zmienił" i "rozmowy trwają".

- Naturalnym kandydatem byłby Marcin Kierwiński - ocenił Jan Grabiec pytany, czy Platforma Obywatelska ma kandydata na marszałka Mazowsza. Stwierdził, że Adam Struzik jest zasłużonym marszałkiem, ale układ sił w sejmiku mazowieckim jest inny niż cztery lata temu. Zastrzegł, że rozmowy trwają.

Dopytywany, czy Kierwiński - który jest posłem PO - chciałby objąć funkcję marszałka województwa i odejść z Sejmu, Grabiec powiedział, że Kierwiński był już kiedyś wicemarszałkiem województwa mazowieckiego. Dopytywany, czy jednak Kierwiński chciałby wrócić do pracy w samorządzie, rzecznik PO odparł, że to pytanie do Kierwińskiego.

"Jest dobrze wspominany"

Ocenił przy tym, że każdy, kto był samorządowcem, "kto czuł na sobie te odpowiedzialność za los swojej lokalnej czy regionalnej ojczyzny, wie jak ważna jest to sprawa".

- Marcin Kierwiński jest bardzo dobrze wspominany przez samorządowców na Mazowszu bez względu na to, z jakiej partii pochodzą, czy są bezpartyjni, czy związani z PSL, czy z PO, czy z PiS - dodał Grabiec.

Zastrzegł ponownie, że rozmowy trwają. - Może za kilkanaście godzin, może za kilka dni poznamy ich wyniki - podsumował.

W 51-osobowym sejmiku województwa mazowieckiego w tegorocznych wyborach najwięcej mandatów zdobyło PiS - 24, ale nie daje to temu ugrupowaniu większości. Koalicja Obywatelska zdobyła 18, PSL – 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1

Na 19 listopada zaplanowana jest pierwsza sesja sejmiku nowej kadencji.

Struzik: jestem kandydatem na marszałka

We wtorek Adam Struzik zapowiedział że "jest kandydatem PSL na marszałka województwa mazowieckiego".

- Trwają rozmowy dotyczące koalicji w sejmiku. Współpraca PO i PSL przebiegała bardzo efektywnie, mam nadzieję, że najbliższe pięć lat też będzie w tych relacjach koalicyjnych - powiedział dotychczasowy marszałek.

Pytany, jak wyglądają te rozmowy wskazał, że "przede wszystkim poszukiwane są teraz dobre rozwiązania w tym układzie partnerskim z Koalicją Obywatelską". - Myślę, że te rozmowy zakończą się w ciągu najbliższych kilku dni, jestem optymistą - powiedział Struzik.

Dopytywany, czy wierzy, że to Koalicja Obywatelska i PSL będą rządzić w sejmiku, odparł: tak, myślę, że to, że 12 lat współpracujemy, że ta koalicja spowodowała, że (Mazowsze - red.) to jest wiodący region w Polsce i w Europie uzasadnia to, żebyśmy kontynuowali tę misję".

Adam Struzik jest wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego, w przeszłości senator - funkcję marszałka województwa mazowieckiego sprawuje od 2001 r.

PAP/ml/pm