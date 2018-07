Informacje

Poszukiwania w Wągrodnie OSP Cieksyn, OSP RW Modlin Twierdza



W miejscowości Wągrodno koło Nowego Dworu Mazowieckiego strażacy znaleźli zwłoki kobiety. Jak potwierdza policja, to 71-letnia mieszkanka, której służby poszukiwały od tygodnia.

Na ciało kobiety strażacy natknęli się, prowadząc akcję poszukiwawczą. Działania na lądzie, w wodzie i powietrzu prowadzone były w gminie Nasielsk przez policję i strażaków, w tym ochotników. I to właśnie ci ostatni odkryli ciało starszej kobiety.

Przysypana ziemią

- Akcja poszukiwawcza, decyzją policji, już miała się kończyć, jednak strażacy zauważyli obok domu poszukiwanej kobiety świeżo rozprowadzoną i wyrównaną ziemię. Postanowili za pomocą metalowych prętów - wbijając je - przeszukać ten obszar. Po chwili jeden ze strażaków poczuł, że ziemia jest jakoś nienaturalnie ułożona. Wezwał kolegów, którzy złapali za szpadle i zaczęli kopać. Ich oczom ukazało się ciało starszej kobiety - relacjonował Marek Karpowicz z OSP Ratownictwa Wodnego Modlin Twierdza.

Karpowicz powiedział, że w miejscu, gdzie odnaleziono kobietę, do niedawna była skarpa, pod którą mogła znaleźć się mieszkanka Wągrodna. Potem teren został wyrównany. Kobieta mogła zostać wówczas przysypana ziemią. - Mógł to być nieszczęśliwy wypadek, jednak nie można wykluczyć żadnego toku wydarzeń. To już będą badali policjanci – zastrzegł Marek Karpowicz.

Tożsamość potwierdzona

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim Szymon Koźniewski poinformował, że sprawą zajmuje się prokuratura w Pułtusku. Potwierdził nasze wcześniejsze, nieoficjalne informacje, że odnaleziono zwłoki poszukiwanej od tygodnia 71-letniej mieszkanki Wągrodna. - Funkcjonariusze skrupulatnie sprawdzają wszystkie ślady, została wydana decyzja o przeprowadzeniu sekcji zwłok - podsumował policjant.

