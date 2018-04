Straż miejska inwestuje w blokady. Kupi 35 nowych

Informacje

Straż miejska coraz chętniej sięga po blokady w walce z nielegalnym parkowaniem. W ciągu jednego miesiąca zostały użyte więcej razy niż w całym 2017 roku. Urządzeń do blokowania kół zaczyna brakować, dlatego strażnicy zdecydowali się na zakupy.

O tym, jak parkują warszawscy kierowcy, piszemy na tvnwarszawa.pl regularnie. Robią to również mieszkańcy, także w mediach społecznościowych. Często skarżą się przy tym, że straż miejska nie reaguje na wezwania, a jeśli nawet przyjeżdża, to już po odjeździe ignorującego przepisy kierowcy.

"Intensyfikujemy działania"

Pod koniec marcaSięgnęli do magazynów po blokady na koła i wówczas okazało się, że w ciągu miesiąca założono ich więcej niż przez cały ubiegły rok. W sumie koła źle zaparkowanych aut były blokowane ponad 2,5 tysiąca razy.

Służby zapowiadały, że kontroli z wykorzystaniem urządzeń blokujących koła będzie zdecydowanie więcej, a w planach jest kupno 90 blokad. - 50 miejsc już jest objętych wzmożonymi kontrolami. Na podstawie między innymi zgłoszeń od mieszkańców typujemy kolejne ulice. Intensyfikujemy działania w rejonie szkół - dlatego zero tolerancji w przypadku bezmyślności kierowców - podkreślał Zbigniew Leszczyński, komendant straży miejskiej.

Ogłoszenie o składaniu ofert w postępowaniu dotyczącym zamówienia publicznego na 35 blokad pojawiło się na stronie straży miejskiej 3 kwietnia. Po ośmiu dniach wyłoniony został dostawca nowych urządzeń. Decydującym kryterium była cena, wybrana została najtańsza oferta. Za nowe urządzenia straż miejska zapłaci blisko 29 tysięcy złotych.

Zgłoszenie co dwie minuty

Interwencja straży miejskiej w przypadku nielegalnie zaparkowanego pojazdu może zakończyć się na kilka sposobów. Gdy kierowcy nie ma na miejscu, straż miejska może założyć blokadę, wydać dyspozycję usunięcia pojazdu lub wszcząć czynności w sprawie o wykroczenie. W takiej sytuacji, właściciel pojazdu jest listownie wzywany do wskazania, kto kierował i ta osoba może spodziewać się mandatu. Jeśli kierowca jest obecny, straż miejska może ukarać go mandatem, pouczeniem lub skierować wniosek o ukaranie do sądu.

Blokady są zakładane tylko w sytuacjach, gdy źle zaparkowane pojazd nie utrudnia ruchu i nie zagraża bezpieczeństwu.

W ubiegłym roku do straży miejskiej średnio co dwie minuty wpływało zgłoszenie dotyczące nielegalnego parkowania. W sumie stanowiły one ponad połowę wszystkich zgłoszeń.

kk/pm