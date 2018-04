Strajku w MZA nie będzie. Kierowcy dostali podwyżki

Informacje

Koniec sporu zbiorowego w MZA fot. Mateusz Szmelter/ tvnwarszawa.pl

W środę podpisano porozumienie pomiędzy Miejskimi Zakładami Autobusowymi a związkowcami, którzy od kilku miesięcy domagali się podwyżek wynagrodzenia kierowców. Kierowcy autobusów zatrudnieni w miejskiej spółce dostaną nawet 700 złotych więcej. Podwyżki przyznano jednak kosztem premii, która będzie mniejsza.

Od 1 kwietnia 2018 podstawowe wynagrodzenie kierowców w MZA wynosić będzie od 4400 do 5100 złotych brutto. Wcześniej kwota ta wahała się pomiędzy 3700 a 4500 zł. Oznacza to, że najmniej zarabiający dostaną nawet 700 złotych podwyżki, a reszta 600 złotych.

"Krok w dobrą stronę"

Jak czytamy w porozumieniu zawartym pomiędzy zarządem miejskiej spółki a związkowcami, w skład podstawowego wynagrodzenia wejdzie część dotychczasowej premii, która do tej pory wynosiła 600 złotych. Po przeniesieniu jej połowy do tzw. "podstawy", premia wyniesie 300 złotych.

- Nie da się wszystkim dogodzić. Zawsze znajdą się tacy, co będzie im mało. Te podwyżki uważamy za krok w dobrą stronę, bo jeszcze w listopadzie mówiono nam, żebyśmy zapomnieli o podwyżkach. Przeniesienie części premii w skład podstawy to też korzyść, bo będzie to kwota pewna, która wejdzie do składek emerytalnych. Dzięki temu dostaniemy też większą stawkę za nadgodziny - komentuje Michał Nowicki z Wolnego Związku Zawodowego Kierowców Rzeczpospolitej Polskiej przy MZA Warszawa.

Podpisanie porozumienia, kończy spór zbiorowy, o którym pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. Rozmowy z miejską spółką na temat podwyżek trwały od końca 2017 roku.

Wspólna reprezentacja

Początkowo zarząd spółki - jak mówili kierowcy - oferował wynagrodzenie większe o 100 złotych brutto. Związkowcy nie chcieli zgodzić się na taką kwotę i straszyli strajkiem. Na początku 2018 roku powołano wspólną organizację, która reprezentowała wszystkie związki.

1000 złotych

Pierwszą decyzją było przeprowadzenie ankiety z zapytaniem czy kierowcy chcą podwyżek. Niedługo później nowa formacja złożyła oficjalne pismo z żądaniem zwiększenia wynagrodzenia. Wobec braku odpowiedzi na żądania podjęto decyzję o wejściu w spór zbiorowy.

Związkowcy zapowiadają, że mimo zakończenia sporu, nadal będą trwały rozmowy na temat poprawy warunków pracy kierowców w Miejskich Zakładach Autobusowych.

Oprócz podwyżki wynagrodzenia kierowcy dostaną także wyrównanie, którego domagali się w związku z przedłużającymi się negocjacjami. Decyzją zarządu spółki, wraz z najbliższą wypłatą dostaną dodatkowo 1000 złotych, bez różnicy jaką kwotę podwyżki otrzymali.

Mateusz Dolak (m.dolak@tvn.pl)