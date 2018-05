Stołeczny ratusz chce zorganizować Sejm Dzieci i Młodzieży

Informacje

Kancelaria Sejmu odwołała tegoroczne posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na tę decyzję zareagował Rafał Trzaskowski, kandydat na prezydenta Warszawy. Zwrócił się do obecnej prezydent miasta z prośbą o zorganizowanie posiedzenia młodzieżowego parlamentu.

Kancelaria Sejmu ogłosiła swoją decyzję w czwartek po południu, o czym informowaliśmy na tvn24.pl. "Z przyczyn niezależnych od Kancelarii Sejmu, mając na względzie kwestie organizacyjne oraz bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w budynkach sejmowych, z przykrością informujemy, że podjęto decyzję o odwołaniu posiedzenia SDiM planowanego na 1 czerwca 2018 r." - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Sejmu.

W Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych oraz ich rodziców i opiekunów. Informując o odwołaniu sesji SDiM, a wcześniej sejmowej Nocy Muzeów (19/20 maja), dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegrzółka zapewnił: "respektujemy obecność osób protestujących w Sejmie, nie mamy zamiaru ingerować w ten protest".

"To skandal"

Decyzję Kancelarii Sejmu skrytykował na Twitterze Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta stolicy. Polityk wyszedł też z propozycją rozwiązania tej sytuacji.

"Po raz 1. od ćwierćwiecza marszałek Sejmu nie wpuścił dzieciaków na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 VI. To skandal! Na szczęście samorządy są jeszcze wolne. Zwracam się z prośbą do Prezydent Hanny Gronkiewicz Waltz i do Rady Miasta: zaproście dzieci i młodzież do siebie" - zaproponował Trzaskowski.

Po raz 1. od ćwierćwiecza marszałek Sejmu nie wpuści dzieciaków na obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 VI. To skandal! Na szczęście samorządy są jeszcze wolne. Zwracam się do Prezydent @hannagw i do RM: zaproście dzieci i młodzież do siebie. — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 17 maja 2018

Prezydent Warszawy odpowiedziała: "Oczywiście. Warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich. Przyjęliśmy niechciany przez Marka Kuchcińskiego Parlament Seniorów, przyjmiemy też Sejm Dzieci i Młodzieży. Od jutra ruszamy z przygotowaniami" - napisała Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Oczywiście. @warszawa jest miastem otwartym dla wszystkich. Przyjęliśmy niechciany przez @MarekKuchcinski Parlament Seniorów, przyjmiemy też #Sejm Dzieci i Młodzieży. Od jutra ruszamy z przygotowaniami. https://t.co/k48Vz8fuGQ — Hanna Gronkiewicz (@hannagw) 17 maja 2018

"Warszawa jest gotowa"

Jak poinformował nas rzecznik ratusza, wkrótce zostanie ogłoszona proponowana lokalizacja. - Na pewno jedną z tych, które bierzemy pod uwagę jest Pałac Kultury i Nauki, który ma odpowiednie przestrzenie. Jest tam sala, w której odbywają się sesje rady miasta, jest wiele pomieszczeń, gdzie mogłyby się odbywać komisje młodych posłów - mówił Bartosz Milczarczyk.

Dodał też, że decyzja sejmowych władz jest "absolutnie zła". - To nie do zaakceptowania, że młodym Polakom, którzy chcą się angażować i uczyć się, na czym polegają demokracja i parlamentaryzm, odbiera się tę możliwość. Na takie wydarzenia powinno się "chuchać i dmuchać", bo kształtują młodych obywateli, a nie ich zakazywać. Warszawa jest gotowa i na pewno będziemy mieli propozycję dla organizatora" - stwierdził rzecznik.

"Ciekawa inicjatywa, ale wobec wielu spraw, które nadal w stolicy są niezałatwione, proponujemy aby każdy skupił się na swoich zadaniach. Sejm Dzieci i Młodzieży jest przełożony na wrzesień, a obrady jak zawsze odbędą się w Sali Plenarnej" - skomentował na Twitterze Andrzej Grzegrzółka, szef Centrum Informacyjnego Sejmu.





Ciekawa inicjatywa, ale wobec wielu spraw, które nadal w stolicy są niezałatwione, proponujemy aby każdy skupił się na swoich zadaniach. Sejm Dzieci i Młodzieży jest przełożony na wrzesień, a obrady jak zawsze odbędą się w Sali Plenarnej.https://t.co/BQolMG0BLs — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) 17 maja 2018





Po raz pierwszy w 1994 roku

W ubiegłym roku Kancelaria Sejmu odmówiła zorganizowania posiedzenia Sejmu Seniorów. Przygotowaniem wydarzenia zajęło się wówczas miasto, a seniorzy spotkali się ostatecznie w Muzeum Żydów Polskich POLIN.

Sejm Dzieci i Młodzieży to akcja propagująca parlamentaryzm wśród młodzieży. Młodzi posłowie, wyłonieni w konkursie dla uczniów, po raz pierwszy zasiedli w sejmowych ławach w 1994 roku z inicjatywy Kancelarii Sejmu oraz prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej. Był to pierwszy dziecięco-młodzieżowy parlament w Europie. Obecnie podobne przedsięwzięcia są realizowane m.in. w Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Czechach.

kk/pm