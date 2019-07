Informacje

Muzeum POLIN fot. "Fakty" TVN

Profesora, który był dotychczasowym dyrektorem POLIN, w maju ponownie na to samo stanowisko wybrała 15-osobowa komisja konkursowa, w skład której weszli m.in. przedstawiciele trzech założycieli muzeum, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stołecznego ratusza oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego.

Ostatecznie dyrektora POLIN mianuje minister kultury.

"Analizuję w tej chwili sytuację"

"Dziwne i bulwersujące"

Szef MKiDN przypomniał, że Muzeum POLIN jest prowadzone przez trzy podmioty, co powoduje, że - jak powiedział - "minister kultury nie ma tam wiele do powiedzenia" i potwierdził jednocześnie, że w 15-osobowej komisji konkursowej za prof. Stolą opowiedziało się 11 członków.- Taki był wynik komisji, tyle tylko, że zgodnie z polskim prawem wynik komisji jest tylko etapem w mianowaniu dyrektora. Dyrektor musi być uzgodniony przez trzech prowadzących i to jest prawda, natomiast mianuje minister kultury. Ja skorzystałem ze swoich uprawnień i ja analizuję w tej chwili sytuację, ponieważ pomiędzy konkursem a obecną chwilą dotarły do mnie dodatkowe jeszcze informacje o różnych działaniach pana dyrektora Stoli, które się w moim uznaniu nie bardzo mieszczą - no właśnie jeszcze będziemy to wyjaśniali - także w statucie tej instytucji - powiedział Gliński, przypominając przy tym o misji POLIN.- To jest muzeum, którego jedną z misji podstawowych jest poszerzanie czy dbanie o dobrą jakość dialogu polsko-żydowskiego. Wiadomo, że relacje polsko-żydowskie często są pełne różnych napięć, zwłaszcza w przeszłości były, ale także i teraz są często wykorzystywane do różnych gier politycznych. Duże zasługi w poprawianiu tych relacji miał prezydent Lech Kaczyński, który był także jednym z współtwórców Muzeum POLIN, bo to on zdecydował o tym, że miasto przeznaczyło działkę i rozpoczęła się budowa - mówił minister kultury, przypominając też o zaangażowaniu państwa polskiego w budowę placówki.

Informacje Dyrektor muzeum Polin wybrany, ale minister opóźnia decyzję Choć od wyboru Dariusza Stoli na kolejną kadencję dyrektora muzeum Historii Żydów Polskich Polin minęły już dwa miesiące, minister kultury Piotr... WIĘCEJ »

Dodał, że muzeum zostało zbudowane z różnych źródeł, także zagranicznych, ale "jest muzeum polskim, bo mówi o historii polskich Żydów". - Tu w Polsce z mniejszością żydowską żyliśmy co najmniej przez 800 lat i takie muzeum po prostu powinno w Polsce być, to jest oczywiste. Lech Kaczyński był zaangażowany w budowę tego muzeum, był także zaangażowany, jak powiedziałem, w relacje polsko-żydowskie. Uważał, że Polska powinna mieć dobre relacje z wszystkimi, którzy też chcą mieć z nami dobre relacje, bo nie wszystkie może podmioty zagraniczne tak myślały o relacjach z Polską. I te dokonania Lecha Kaczyńskiego w tej dziedzinie były dość istotne i ważne, tymczasem pan dyrektor Stola odmówił córce Lecha Kaczyńskiego i ruchowi społecznemu imienia Lecha Kaczyńskiego organizacji międzynarodowej konferencji właśnie poświęconej Lechowi Kaczyńskiemu i jego myśli politycznej w dziedzinie relacji polsko-żydowskich - powiedział Gliński.

Ocenił, że to jest dość "takie dziwne i bulwersujące".

Minister ocenił przy tym, że obecnie POLIN działa bardzo dobrze. - Spokojnie, bez problemów. W tej chwili pełniącym obowiązki jest były zastępca Stoli (Zygmunt Stępiński - PAP). Ja tam nie robiłem żadnych rewolucji, bo tego typu instytucje są bardzo delikatne i one nie powinny być pewnie zbyt dynamicznie zmieniane, więc uspokajam: muzeum działa całkiem normalnie, wszystko jest w porządku - mówił Gliński, wskazując m.in. na ciekawą stałą ekspozycję w POLIN.

Budzi niepokój

Do sprawy w ostatnich dniach odniósł się Piotr Wiślicki, prezes stowarzyszenia ŻIH. W kontekście oczekiwania na decyzję ministra kultury w sprawie dyrektora Stoli, podkreślił, że to budzi niepokój. - Muzeum nie może być bez kapitana - zaznaczył Wiślicki.

Efekt na razie jest taki, że zaniepokojeni są darczyńcy z całego świata, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych.

PAP/ran/pm