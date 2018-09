Stefaniak: dodatek dla nauczycieli wzrośnie do tysiąca złotych

Informacje

- Dodatek motywacyjny dla nauczycieli warszawskich będzie podwyższony do tysiąca złotych - zapowiedział w niedzielę kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak.

Stefaniak w trakcie konferencji na warszawskiej Pradze Południe przypomniał, że w sobotę w stolicy odbyła się manifestacja nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, którzy domagają się podwyżek płac. Kandydat na prezydenta mówił, że reforma edukacji wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości spowodowała "totalny chaos", który zauważają nie tylko nauczyciele, ale też i rodzice. - W Warszawie będziemy mieli armagedon, gdy w przyszłym roku dojdzie do kumulacji roczników - stwierdził.

Informacje Podwyżki dla wychowawców i dyrektorów w szkołach Od września wzrosną dodatki funkcyjne dla wychowawców i dyrektorów szkół - zdecydowali w czwartek warszawscy radni, przyjmując uchwałę w tej... WIĘCEJ »

- Wychodzimy naprzeciw postulatom nauczycieli i proponujemy na początek, że dodatek motywacyjny wzrośnie do tysiąca złotych - zadeklarował Stefaniak. Dodał też, że obecnie dodatek motywacyjny dla warszawskich nauczycieli wynosi 600 złotych, a nauczycieli w stolicy jest około 24 tysięcy.

- W skali roku to dodatkowe 50 milionów złotych w budżecie samorządu. Ale chciałbym, aby w tym partycypował także rząd - powiedział Stefaniak. - Jeżeli pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie dotował samorządy, będzie dotował dobre przedsięwzięcia, to nie ma lepszego przedsięwzięcia niż edukacja - powiedział.

Problemy kadrowe

Kandydat PSL do rady Warszawy Michał Warych przypomniał, że brakuje nauczycieli w warszawskich szkołach. - Osoba, która kończy studia i zaczyna w szkole pracę jako nauczyciel stażysta, nie dostaje nawet na rękę dwóch tysięcy złotych. Jak to się ma do innych zarobków na tle Warszawy, która jest drogim miastem i koszty utrzymania są wysokie? - pytał Warych. Stefaniak sprecyzował, że "nauczyciel po studiach zarabia 1700 złotych na rękę".

Kandydat na radnego sam pracował kiedyś jako nauczyciel. Przyznał, że obecnie w szkołach na miejsca odchodzących młodych osób zatrudnia się emerytowanych nauczycieli. - Młode osoby wolą pracować w sklepie za trzy tysiące złotych, aniżeli zaczynać bardzo trudną, odpowiedzialną i czasem nawet niebezpieczną pracę w szkole - zaznaczył.

Nawiązując do sobotniego strajku nauczycieli, kandydat na prezydenta zaprezentował "Pakt dla edukacji". W sobotę podpisali go przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego przed siedzibą Ministerstwa Edukacji. - Pod tym apelem podpisał się już nasz prezes (Władysław Kosiniak-Kamysz - red). Tutaj nie ma logotypu partyjnego i to jest coś, co może podpisać każdy. Będziemy zachęcać do tego wszystkie środowiska - deklarował Stefaniak.

Debata jedynek na listach do Rady Warszawy

Stefaniak odniósł się także do ewentualnej debaty kandydatów na prezydenta Warszawy. - Jestem w stanie stawić się na każdej debacie. Chciałbym jednak, aby odbyła się ona w pakiecie z debatą kandydatów, którzy startują z pierwszego miejsca w okręgu Śródmieście - powiedział.

Swój pomysł uzasadnił tym, że prezydent bez rady miasta nie może realnie wpływać na miejską politykę. - Nigdy wcześniej mieszkańcy Warszawy nie mieli szansy poznać tych, którzy kandydują do Rady Warszawy - dodał.

Jak zaznaczył, chciałby, aby kandydaci do Rady Miasta w Śródmieściu debatowali na temat reprywatyzacji. Pierwsze miejsce na liście PSL do Rady Warszawy z okręgu Śródmieście przypadło Bartłomiejowi Opalińskiemu.

PAP/kk/gp