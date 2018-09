Stefaniak chce oddać dzielnicom część kompetencji miasta

Informacje

Jakub Stefaniak, kandydat PSL na prezydenta Warszawy fot. TVN24

Oddanie radom dzielnic i osiedli niektórych kompetencji samorządu stolicy zaproponował w niedzielę kandydat PSL na prezydenta Warszawy Jakub Stefaniak. Zaapelował też do kontrkandydatów, by poparli pomysł i dołączyli do prac nad nowelizacją ustawy o ustroju miasta stołecznego.

- Nie może być takiej sytuacji, że urzędnik z dzielnicy, który został wybrany przez swoich mieszkańców, będzie musiał jechać do ratusza i prosić o pieniądze, żeby postawić ławkę czy cokolwiek innego stworzyć dla mieszkańców - mówił Stefaniak podczas konferencji prasowej przy wyjściu z metra Wawrzyszew.

Nie tylko Żoliborz

Polityk zaapelował do wszystkich kandydatów na prezydenta Warszawy, by "włączyli się w projekt nowelizacji ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy".

- Składajcie swoje propozycje. Jeśli macie w sercu dobro stolicy, myślę że wspólnie powinniśmy taki projekt złożyć - powiedział.

Zapewnił, że ludowcy mają swoje propozycje, ale "chętnie posłuchają innych", gdyż "samorząd powinien opierać się na dialogu, bez względu na to kto wygra walkę o prezydenturę Warszawy".

- Uważamy, że taką ustawę powinniśmy zmodyfikować i iść w kierunku oddawania kompetencji radom dzielnic, radom osiedli, dlatego że PiS i pewnie jego kandydat na prezydenta chciałby wszystko scentralizować - wyjaśnił. Zwrócił też uwagę, że "co chwila wychodzą różne problemy dotyczące ustroju miasta" i - jak dodał - "chyba czas na taką właśnie dobrą zmianę, prawdziwą dobrą zmianę".

Odnosząc się do propozycji PSL dla mieszkańców Bielan, Stefaniak mówił przede wszystkim o rozwijaniu terenów zielonych. Zwrócił uwagę, że oczekują tego mieszkańcy wielu innych dzielnic, czego dowodem może być fakt, że „w ostatnim budżecie partycypacyjnym najwięcej projektów, które wygrały konkurs, dotyczyło właśnie infrastruktury zielonej między budynkami.

- Panie prezesie, nie tylko Żoliborz ma być zielony! - zażartował odnosząc się do dzielnicy, w której mieszka Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

Szybciej z S7

Kandydat ludowców z okręgu nr 5 (Bielany, Żoliborz) do Rady Warszawy Remigiusz Lesiuk wskazał też na problemy z parkowaniem. - Jedni chcą zieleń, drudzy chcą parking. Powstają różne konflikty na tym tle i gmina oraz miasto nie powinny być na to obojętne - ocenił.

Ludowcy chcieliby lepiej wykorzystywać parkingi Park & Ride na Bielanach i stworzyć tam więcej monitorowanych miejsc dla rowerów.

Trzecim postulatem PSL jest przyspieszenie budowy trasy S7 w stronę Gdańska.

- Od wielu lat trwają dyskusje, debaty, protesty mieszkańców, którędy tę trasę poprowadzić. Wciąż są obecnie dwie wizje, budowa tej trasy jest przeciągnięta gdzieś na 2024 rok - poinformował Lesiuk.

Podkreślił, że mieszkańcy Bielan liczą na jak najszybsze dokończenie tej inwestycji, przeniesienie na nią tranzytu, co odciążyłoby ruch drogowy w dzielnicy.

Jakub Stefaniak proponuje też, by wielodzietne rodziny mogły korzystać z buspasów:

PAP/pm