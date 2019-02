Informacje

Przedszkole (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

- W środę uruchamiamy system rekrutacyjny do przedszkoli. Rodzice logują się do systemu, wpisując imię i nazwisko oraz pesel dziecka - powiedziała we wtorek Pienkowska. - W systemie jest po pierwsze, przedstawiona oferta przedszkoli, a po drugie harmonogram i zasady zapisów, w tym przyznawana punktacja - wyjaśnia Pienkowska.





Zapisy do 7 marca

Jak dodała, rodzice zaznaczają w systemie elektronicznym tyle przedszkoli, ile chcą, na przykład część z nich blisko domu, a część blisko pracy. Są one uszeregowane w kolejności - od pierwszego do ostatniego wyboru.

Pienkowska wskazała, że rodzice na wypełnienie elektronicznego wniosku mają czas od środy, 20 lutego, od godziny 13 do 7 marca do godziny 20. - Trzeba pamiętać, że wniosek wypełniony elektronicznie należy wydrukować, podpisać i zanieść do przedszkola pierwszego wyboru. Na przyniesienie go rodzice mają czas do 8 marca, do godz. 16 - tłumaczyła.



Urzędniczka zwróciła też uwagę na przestrzeganie wymaganych terminów. - Bardzo ważna informacja dla rodziców jest taka, że należy pilnować tych terminów, ponieważ jest to system elektroniczny i on się po prostu zamyka. Jeśli ktoś się spóźni, nie ma szans już na wzięcie udziału w tej rekrutacji. Wtedy może wziąć udział dopiero w rekrutacji uzupełniającej, co na pewno jest mniej korzystne dla rodziców - podkreśliła.

Pienkowska poinformowała również, że 10 kwietnia rodzice dowiadują się, do którego przedszkola dziecko się zakwalifikowało i wtedy podejmują decyzję, czy są zainteresowani tym przedszkolem czy nie. - Do 17 kwietnia rodzice mają czas, żeby potwierdzić wolę zapisu dziecka w danym przedszkolu. Jeżeli dziecko nie dostanie się do danego przedszkola, oczywiście rodzic ma prawo się odwołać - wyjaśniła.

17 tysięcy potrzebnych miejsc

- Gmina musi przyjąć każde dziecko, które rodzic chce zapisać do przedszkoli. To oznacza, że my w Warszawie musimy zapewnić miejsca wszystkim zainteresowanym dzieciom - ale niekoniecznie w wybranych przedszkolach. Szacujemy, że będziemy potrzebować ok. 17 tys. miejsc w tegorocznej rekrutacji - dodała.



Wszelkie informacje dot. harmonogramu zapisów i zasad rekrutacji znajdują się na stronie edukacja.warszawa.pl.

