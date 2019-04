Informacje

Nie mamy sygnałów, by w którejkolwiek ze szkół był problem z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty - informuje ratusz. W poniedziałek rozpoczyna się drugi tydzień strajku nauczycieli. Tego dnia uczniowie klas ósmych zmierzą się z egzaminem z języka polskiego.

Do egzaminu ósmoklasisty w Warszawie powinno przystąpić 15 tysięcy uczniów w 228 szkołach.

Pod koniec ubiegłego tygodnia ratusz informował, że w pojedynczych placówkach są jeszcze problemy ze skompletowaniem komisji. Listy udało się jednak przygotować.

- Nie mamy sygnałów, by w którejkolwiek ze szkół był problem z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty - przekazała nam w poniedziałek rano Katarzyna Pienkowska z wydziału prasowego ratusza.

Podobnie jak podczas egzaminu gimnazjalistów, nauczyciele będą delegowani do innych placówek, w komisjach będą też dyrektorzy czy wicedyrektorzy placówek oświatowych, którzy przeważnie mają uprawnienia pedagogiczne.

Przypomnijmy, że mimo strajku nauczycieli, warszawscy gimnazjaliści bez przeszkód przystąpili do egzaminów.

Trzy dni egzaminów

Pierwszy test dla ósmoklasistów - z języka polskiego - rozpocznie się o godzinie 9 i potrwa 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, może być przedłużony do 180 minut).

We wtorek, ósmoklasiści zmierzą się z matematyką - ten test potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W trzecim dniu, w środę, odbędzie się egzamin z języka obcego - potrwa 90 minut (może być wydłużony do 135 minut).

Egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik uczniowie poznają 14 czerwca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Zaświadczenia o wynikach i świadectwa szkolne uczniowie otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Strajkują od tygodnia

Strajk nauczycieli Strajk w szkołach zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się w miniony poniedziałek. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności. Biorą w nim też udział nauczyciele niezrzeszeni w związkach.

Według ZNP we wtorek strajkowało 74,39 proc. szkół i przedszkoli. W środę i w czwartek, według związkowców, skala protestu była na podobnym poziomie. Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

Dane o liczbie placówek objętych protestem i strajkujących nauczycielach mogą się różnić w różne dni, gdyż nauczyciele codziennie rano, przychodząc do pracy do szkoły czy przedszkola, podejmują decyzję, czy w tym dniu będą protestować czy zawiesić udział w strajku na czas egzaminów.

