Stadion dla Polonii, hala, centrum wsparcia. 158 milionÃ³w na inwestycjÄ™

Informacje

Wizja stadionu przy Konwiktorskiej pokazana przez ratusz fot. mat. prasowe

Władze miasta ogłosiły start konkursu na stadionie "Czarnych Koszul".

W kilku etapach

Informacje Koszulka Polonii za 1918 złotych Polonia Warszawa postanowiła wypuścić na rynek stylizowane repliki koszulki z okresu "Odzyskania Niepodległości w 1918 roku". Cena w złotych... WIĘCEJ »

- Konkurs architektoniczny zakłada przede wszystkim modernizację stadionu wraz z trybunami. Ale w obliczu tak dużego potencjału tego miejsca, zważywszy również na wieloletnią, piękną historię klubu sportowego Polonia Warszawa, zdecydowaliśmy wspólnie, aby właśnie tu powstało Młodzieżowe Centrum Sportu. Powstanie stadion z trybunami, które pomieszczą 15,5 tysiąca kibiców, a przed stadionem hala sportowa oraz Centrum Wsparcia Sportu dedykowane młodym zawodnikom – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Konkurs architektoniczny ruszył, a w przyszłym roku ma być znana zwycięska koncepcja. Później przyjdzie czas na projekt ostateczny. - Inwestycja ta będzie realizowana w kilku etapach, więc przed nami kilka lat intensywnej pracy – zaznaczyła Kaznowska.

Wśród najważniejszych założeń modernizacji obiektu sportowego przy Konwiktorskiej 6 znajduje się budowa stadionu piłkarskiego z trybunami, na których zasiądzie przynajmniej 15,5 tysiąca kibiców.

Od strony Bonifraterskiej powstaną dwa budynki - w pierwszym z nich będzie wspomniana przez wiceprezydent hala sportowa dla minimum 1150 widzów. Rozgrywane mają tam być mecze siatkówki i koszykówki. W drugim znajdzie się miejsce dla centrum wsparcia.

Jak podaje urząd miasta, pod budynkami znajdować się będzie parking na 775 miejsc. Dzięki decyzji radnych Warszawy na realizację I etapu tego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostało zapisane prawie 158 milionów złotych.

Zabytkowy układ

- Przed architektami stoi nie lada wyzwanie. Muszą zaprojektować nowoczesny stadion piłkarski, wpisany w zabytkowy układ, a także dwa budynki na przedpolu wraz z placem publicznym. Dlatego do jury konkursowego zaprosiliśmy architektów z zagranicy: Wojciecha Grabianowskiego z niemieckiej pracowni RKW Architektur, który zaprojektował stadion w Gdańsku, oraz szwajcarskiego architekta Pieta Eckerta z pracowni E2A – informuje Marlena Happach, architekt miasta.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie chętni mogą składać do 21 grudnia do godziny 16 w kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (ul. Marszałkowska 77/79). Termin składania prac konkursowych mija 25 kwietnia 2019 roku o 16.



Urząd miasta zaznacza, że oceniana będzie atrakcyjność i funkcjonalność proponowanych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych (30 procent), zgodność koncepcji z wytycznymi (30 procent), integralność całości kompozycji (20 procent), a ostatnie 20 procent można uzyskać za uwarunkowania finansowe realizacji koncepcji i ekonomikę późniejszej eksploatacji.



Autor zwycięskiej koncepcji otrzyma 100 tysięcy złotych i zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. W konkursie przewidziana jest także II i III nagroda, w wysokości odpowiednio 50 i 25 tys. zł oraz dodatkowo pula 25 tys. zł do wypłat za ewentualne wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2019 r.

ZOBACZ TEŻ POWSTAŃCZY MURAL NA STADIONIE POLONII:





ran