Sprzęt ewakuowany, budowa mostu Południowego wstrzymana

- Budowa mostu Południowego, łączącego Wilanów i Wawer w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, została wstrzymana - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ma to związek z prognozowanym na wtorek przejściem fali wezbraniowej na Wiśle.

"Całość odbywała się zgodnie z planem"

Wykonawca inwestycji, frmaod piątku przygotowuje się do nadejścia fali wezbraniowej.prace w nurcie rzeki, gdzie znajdują się trzy podpory mostu, i na obu brzegach na terenach zalewowych.

Małgorzata Tarnowska z biura prasowego GDDKiA podkreśliła, że zdemontowano również most pontonowy, który służył jako droga technologiczna w poprzek nurtu rzeki. Na barkach, które są elementami tego mostu, umieszczono materiały przeniesione ze sztucznych wysp usypanych wokół podpór nurtowych. Barki zostały bezpiecznie zacumowane.

Z terenów zalewowych po obu brzegach Wisły w okolicy budowy przeniesiono sprzęt i kontenery zaplecza budowy. - Całość odbywała się sprawnie, zgodne z przygotowanym wcześniej planem ewakuacji - poinformowała Tarnowska.

W piątek Bartosz Sawicki z firmy Gulermak mówił nam, że jest za wcześnie, by mówić o ewentualnym opóźnieniu inwestycji. - Na ten moment fala jeszcze nie przyszła, a przez te dwa czy trzy dni nie będzie opóźnienia. Zobaczymy jak to będzie, jeśli fala faktycznie przyjdzie, bo może się okazać, że na przykład woda naniesie jakieś ciężkie elementy. W tej chwili to jednak tylko gdybanie. Mamy nadzieję, że do niczego takiego nie dojdzie - uspokajał.

Most częścią obwodnicy

Most Południowy będzie częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Jej budowę podzielono na trzy odcinki i most stanowi etap B. Prowadzi od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Przyczółkowej. Za tę część inwestycji odpowiedzialne jest konsorcjum Gϋlermak i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego.

Most biegnący przez Wisłę będzie się składał z dwóch niezależnych obiektów pod każdą z jezdni.

