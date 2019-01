Sprzedawał w nim draże Korsarze. Podsiadło ma gest, oj ma

Informacje

Małomiasteczkowy kiosk promował trzeci solowy album Dawida Podsiadły. Teraz może stanąć na Twojej działce. Artysta przekazał go na charytatywną aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"To jest Małomiasteczkowy Kiosk. Mogliście mnie widzieć w nim, jak sprzedawałem draże Korsarze pod Pałacem Kultury i Nauki oraz na Małomiasteczkowej Trasie. Teraz możesz go kupić - tak, mam na myśli kiosk. Oczywiście z dostawą, bo wiadomo, że nie damy rady Ci go wysłać. Zwycięzcy aukcji kiosk dostarczę osobiście, i nawet coś w nim sprzedam" - obiecał Dawid Podsiadło.

Do licytacji przyłączyło się już 19 osób. Aktualna cena przekroczyła osiem tysięcy złotych. Zwycięzca aukcji musi spełnić jeden warunek: powinien mieć do dyspozycji miejsce, czyli działkę, ziemię lub plac. "Nie dostarczamy kiosku do mieszkań i przyczep kempingowych" - zaznaczają autorzy oferty.

Artysta proponuje, że jeśli nabywca nie będzie chciał zatrzymać kiosku na stałe, jego odbiór również zostanie zapewniony. I wtedy "oczywiście przyjedzie i coś posprzedaje" - zapewnia.

Płyty, autografy i nie tylko

Kiosk Dawida Podsiadło trafił na aukcję WOŚP fot. aukcje.wosp.org.pl

Charakterystyczna zielona budka z napisem "Muzyka/ Prasa/ Bilety/ Podsiadło" stanęła przed Pałacem Kultury i Nauki jesienią. Sprzedawcą został sam piosenkarz. Powodem tej nagłej zmiany profesji nie było jednak znudzenie się muzyczną karierą. Kiosk promował jego trzecią płytę "Małomiasteczkowy".

Kiosk przysłużył się już artyście i dał fanom szansę na spotkanie ze swoim idolem. Podczas akcji Podsiadło sprzedawał w nim nie tylko płyty i rozdawał autografy. Chętni mogli tam kupić drobiazgi, które zwykle znajdziemy w takim miejscu. Później kiosk objechał całą Polskę - towarzyszył "Małomiasteczkowej" trasie koncertowej.

Tym razem przysłuży się do pomocy dzieciom.

WOŚP coraz bliżej miliarda

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 13 stycznia. Orkiestra gra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

