Sprawdzili tysiąc przejść. Jest problem ze źle parkującymi autami

Audyt przejść fot. ZDM

Zarząd Dróg Miejskich prowadzi audyt przejść od dwóch lat. Najpierw objął 930 w Śródmieściu, na Ochocie i Pradze Południe. W ubiegłym roku sprawdzono 1069 zebr. Tym razem na Mokotowie, Bielanach, Targówku i Ursynowie.





Niski poziom bezpieczeństwa

"Wśród zaobserwowanych problemów dominuje ograniczenie widoczności przez parkujące samochody – ten problem dotyka aż 40 proc. zbadanych przejść. Wśród najważniejszych zaleceń znalazły się zmiany w parkowaniu, skrócenie długości przejścia, doświetlenie, czyszczenie i konserwacja oświetlenia (w tym eliminacja przeszkód dla światła w postaci np. gałęzi drzew) oraz wymiana źródła światła" – czytamy raporcie przygotowanym przez Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej Trafik, które pracowało na zlecenie drogowców.

Na Targówku sprawdzono 218 miejsc. Najczęstsze problemy dotyczyły braku udogodnień dla niewidomych i złego stanu pionowych znaków. Wśród wszystkich badanych 24 przejścia zostały ocenione jako o "najniższym poziomie bezpieczeństwa". To między innymi zebry przy Matki Teresy z Kalkuty, Rembielińskiej czy Kondratowicza.

Na Mokotowie drogowcy przyjrzeli się 347 przejściom. Tu również często pojawiał się problem z brakiem urządzeń dla niewidomych i złym stanem znaków poziomych. 31 przejść zakwalifikowano jako najmniej bezpieczne. Mowa chociażby o lokalizacjach przy Woronicza, Rakowieckiej, czy Batorego.

Trzecia badana dzielnica to Ursynów. Sprawdzono 222 lokalizacje. Problemy były ze znakami w jezdni, stwierdzono również zbyt długie przejścia dla pieszych i ograniczenie widoczności przez zaparkowane auta. Najniżej oceniono 25 zebr. Głównie w alei KEN, Roentgena i Płaskowickiej.



Ostatnia poddana audytowi dzielnica to Bielany. Tu sprawdzono 243 przejścia. Najczęstsze problemy dotyczyły zbyt dużej prędkości osiąganej przez pojazdy w rejonie zebr, braku udogodnień dla niewidomych i znów zasłaniania widoczności przez zaparkowane auta. 32 miejsca miały "najniższy poziom bezpieczeństwa". Są to lokalizacje przy Reymonta, Arkuszowej czy Sokratesa.

Wkrótce kolejne dzielnice

ZDM zapewnia, że w 2018 roku audyt obejmie 1126 przejść. Ogłoszono już przetarg na badania w kolejnych pięciu dzielnicach: na Bemowie, Pradze Północ, w Wawrze, we Włochach i na Żoliborzu.

