Spowodowali wypadek, zabrali z auta dzieci. Ojciec z czterema zarzutami

Dwóch z trzech mężczyzny, którzy doprowadzili do wypadku, po czym z auta zabrali dzieci, usłyszało zarzuty. Jest też wniosek o areszt.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Skodą jechała matka z dziećmi. Nagle w bok auta uderzył seat. Do rozbitego samochodu podbiegło trzech mężczyzn, wybili szyby i zabrali dzieci. Kobieta została przewieziona do szpitala. Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani, wśród nich był ojciec.

- W sobotę w nocy dwóm z mężczyzn zostały przedstawione zarzuty - informuje Sylwester Marczak rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Wniosek o areszt dla ojca

Policja do sprawy zatrzymała trzech mężczyzn. - Jeden z nich został przesłuchany w charakterze świadka - tłumaczy rzecznik.

Mężczyzna nie usłyszał zarzutów, ponieważ policjanci na tym etapie śledztwa uznali, że był na miejscu zdarzenia, jednak "nie brał w nim udziału".

- Drugi z zatrzymanych usłyszał zarzut z artykułu 160, który mówi o narażeniu na niebezpieczeństwo. Grozi mu trzy lata więzienia, zdecydowano o dozorze policyjnym - mówi Sylwester Marczak.

Z kolei ojciec dzieci usłyszał cztery zarzuty. Według policji po pierwsze naraził matkę i dzieci na niebezpieczeństwo, po drugie spowodował u kobiety uszczerbek na zdrowiu, po trzecie zniszczył mienie.

- Czwarty zarzut dotyczy znęcania - podaje rzecznik. Jak dalej tłumaczy, policja nie będzie udzielała komentarza w sprawie tego zarzutu.

Udało nam się jednak ustalić, że ofiarą mogła być żona mężczyzny. Również nieoficjalnie wiemy, że on miał prawa rodzicielskie, dlatego nie przedstawiono mu zarzutu dotyczącego porwania dzieci.

Prokuratura wnioskuje o areszt dla ojca. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w niedzielę.

"Poważne zdarzenie"

Dwie dziewczynki, półtoraroczna i czteroletnia, początkowo trafiły pod opiekę policjantów i lekarzy. Teraz są już z matką.

- Od początku wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z więcej niż jednym sprawcą. Dochodzi do zderzenia, wybijane są szyby i przez nie wyciągane są dzieci. Okoliczności wskazywały, że doszło do poważnego zdarzenia – mówił w piątek Sylwester Marczak.

