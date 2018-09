Spór o in vitro. "Trzaskowski nie wie, że PO blokowała nasz projekt"

Informacje

- Platforma Obywatelska w radzie miasta przez ponad rok blokowała obywatelski projekt refundacji in vitro, po czym zgłosiła go jako swój. To hipokryzja, dlatego deklaracje Rafała Trzaskowskiego dotyczące in vitro przyjęliśmy z zażenowaniem - mówiły w czwartek przedstawicielki komitetu Wygra Warszawa Jana Śpiewaka. Platforma Obywatelska przekonuje, że to rozgrywka polityczna.

Liderka warszawskiego Razem i kandydatka komitetu Wygra Warszawa na wiceprezydentkę do spraw polityki społecznej Hanna Gospodarczyk przypomniała, że w środę Trzaskowski - kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy - zadeklarował, że po ewentualnej wygranej będzie kontynuował i rozszerzy program dofinansowywania przez miasto zabiegów in vitro.

Gospodarczyk stwierdziła, że już dwa lata temu walczyła o to, aby PO wprowadziła dofinansowanie in vitro i "bardzo ją rozbawiła i zażenowała" deklaracja Trzaskowskiego. - Myślę, że Rafał Trzaskowski, który do tej pory nie interesował się warszawską polityką samorządową, nie wie o tym, że jego własne ugrupowanie - PO - w radzie miasta blokowało nasz projekt "In vitro dla Warszawy - powiedziała Gospodarczyk.

Jak mówiła, wówczas z koleżankami i kolegami z partii Razem zebrała 18 tysięcy podpisów mieszkańców pod obywatelskim projektem refundacji in vitro.

- A co zrobiła PO w radzie miasta? Schowała ten projekt do szuflady na ponad rok, trwało to rok, zanim PO ocknęła się, że rzeczywiście samorząd może prowadzić politykę zdrowotną i może dofinansowywać in vitro. Wprowadziła swój program ponad półtora roku po tym, jak złożyliśmy podpisy, dla mnie to jest hipokryzja i nieznajomość tego, co się dzieje w Warszawie - mówiła Gospodarczyk.

Oceniła, że "Rafał Trzaskowski nie zna miasta, nie zna swojego ugrupowania i jest niewiarygodny w tym, co robi".

"Niemożliwe staje się możliwe"

Stołeczna radna Paulina Piechna-Więckiewicz (Inicjatywa Polska) powiedziała, że najpierw PO w Radzie Warszawy blokowała obywatelski projekt refundacji in vitro, po czym dokładnie w tej samej kwocie został zgłoszony przez radnych Platformy. Jak mówiła, początkowo ratusz mówił, że finansowanie przez samorząd in vitro nie jest możliwe. - Niemożliwe staje się możliwe, wtedy, kiedy chce PO, a nie pozostali obywatele i obywatelki - powiedziała Piechna-Więckiewicz.

Podkreślała, że program refundacji in vitro powinien zostać rozszerzony i na ten cel powinno trafić co najmniej trzy miliony złotych więcej.

"Projekt będzie rozszerzony"

Wiceprzewodnicząca stołecznej PO, radna Aleksandra Gajewska powiedziała, że rzeczywiście Partia Razem złożyła projekt uchwały ws. refundacji in vitro, ale były w nim - jak zaznaczyła - zapisy, z którymi nie zgadzał się klub Platformy i finalnie projekt nie trafił pod obrady rady miasta. - Nasz klub od początku zapowiadał, że pracuje nad własnym projektem, projekt został przegłosowany, zresztą Paulina Piechna-Więckiewicz również go popierała - podkreśliła Gajewska.

- Ten projekt będzie, zgodnie z zapowiedziami Rafała Trzaskowskiego, rozszerzony, więc zarzucanie nam jakiejkolwiek hipokryzji jest ewidentną w tej chwili rozgrywką polityczną - oceniła. Dodała, że Trzaskowski jest konsekwentny w popieraniu refundacji.

PAP/kk/ran