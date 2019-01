Spółka z taśm Kaczyńskiego. To Srebrna miała zbudować wieżowiec

Informacje

Wieżowiec planowany na działce przy ulicy Srebrnej to najbardziej znana i kontrowersyjna inicjatywa spółki Srebrna, związanej z otoczeniem Jarosława Kaczyńskiego. Negocjacje wokół budowy biurowca opisała "Gazeta Wyborcza", a my przypominamy historię powstania spółki i zawirowania przy jej sztandarowej inwestycji.

Siedziba spółki znajduje się w budynku przy Alejach Jerozolimskich 125/127, ale wieżowiec miał powstać kawałek dalej - na rogu Srebrnej i Towarowej. Jego wizualizację ujawniła już wcześniej "Gazeta Wyborcza".

Wynika z niej, że w planach spółki jest budowa blisko 200-metrowego budynku z 49 piętrami i o powierzchni przekraczającej 100 tysięcy metrów kwadratowych. Wpływy z jej wynajmu mogłyby - zdaniem dziennika - wynosić 81 milionów złotych rocznie. Na dolnych piętrach miałyby znaleźć się centrum konferencyjne, nad nim - biura, a powyżej czterogwiazdkowy hotel i restauracja na najwyższym piętrze. Oszacowano, że realizacja tej inwestycji może kosztować około miliarda złotych.

Podział majątku

Do zrozumienia mechanizmu przejęcia przez Srebrną nieruchomości w centrum Warszawy, konieczne jest cofnięcie się do lat 70. ubiegłego stulecia. W czasach głębokiego komunizmu powstała Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch (RSW). Był to należący do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej koncern prasowy, który wydawał między innymi "Trybunę Ludu" czy "Express Wieczorny".

Spółdzielnię zlikwidowano wraz ze zmianami ustrojowymi na podstawie ustawy z marca 1990 roku. Komisja likwidacyjna miała jeden cel - podzielić majątek koncernu.

W 1991 roku przetarg wygrała Fundacja Prasowa "Solidarność" i za cztery nieruchomości zapłaciła Skarbowi Państwa 42 miliardy starych złotych (dziś to 4,2 miliona). Częściowo pochodziły z kredytu uzyskanego w państwowym banku BPH. Ten wynajmował później biura przy w budynku przy Alejach Jerozolimskich 125/127.

W ten sposób "Express Wieczorny" trafił w ręce fundacji, czyli medialnej oficyny Porozumienia Centrum - pierwszej partii Jarosława Kaczyńskiego. To na jej bazie powstanie później Prawo i Sprawiedliwość. "Express" był w PRL-u chętnie czytaną popołudniówką. Ale z początkiem lat 90. gazeta sensacyjna, czasami rozrywkowa, stała się gazetą polityczną. Czytelnicy zaczęli się od niej odwracać. W 1993 roku została sprzedana Szwajcarom, ale nie uchroniło jej to przed zamknięciem trzy lata później.

Tytuły prasowe i nieruchomości

Tymczasem w roku 1995 roku została utworzona spółka Srebrna. Założyły ją osoby należące do Porozumienia Centrum, a głównym udziałowcem Srebrnej została wspomniana Fundacja Prasowa "Solidarność" Jarosława Kaczyńskiego. Do spółki wniosła nieruchomości.

Z perspektywy czasu budynki okazały się istotniejsze niż tytuły prasowe. Były świetnie położone: siedziba "Expressu Wieczornego" przy Alejach Jerozolimskich 125/127, zakłady poligraficzne przy Nowogrodzkiej 84/86 (dziś siedziba PiS), budynek przy Ordona 3. Ale najbardziej atrakcyjna była działka przy Srebrnej 16, której wartość liczona jest w dziesiątkach milionów złotych, a zgodnie z przewidywaniami ekspertów będzie rosnąć.

W 2012 roku władze Srebrnej przekazały udziały w spółce na rzecz Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Od tej pory Instytut stał się większościowym udziałowcem Srebrnej.

Ludzie z otoczenia prezesa

Władze spółki rekrutowały się z otoczenia prezesa PiS. Członkiem zarządu spółki był Adam Lipiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Był szefem gabinetu politycznego, gdy Kaczyński - w latach 2006-2007 - stał na czele rządu. Wedle danych z Krajowego Rejestru Sądowego, we władzach wciąż jest Janina Goss, od lat przyjaciółka rodziny Kaczyńskich oraz Jacek Cieślikowski - kierowca i były asystent Jarosława Kaczyńskiego, obecnie sprawujący mandat radnego Warszawy z ramienia PiS.

Przez Srebrną przewinęli się także: Barbara Skrzypek, bardziej znana jako pani Basia - sekretarka z Nowogrodzkiej czy Jacek Rudziński, wieloletni przyjaciel Kaczyńskiego, nazywany cieniem prezesa PiS.

Zawirowania wokół wieżowca

Żeby zbudować wieżowiec, trzeba będzie zburzyć istniejący w tym miejscu budynek, który jest pozostałością po "Expresie Wieczornym". Do likwidacji XIX-wiecznego obiektu konieczna była opinia poświadczająca, że nie ma on wartości zabytkowych. Na zlecenie spółki Srebrna wydał ją wówczas rzeczoznawca w zakresie nieruchomości zabytkowych Jakub Lewicki (po wygranych przez PiS wyborach został wojewódzkim mazowieckim konserwatorem zabytków). Na tej podstawie komisja składająca się z wojewódzkiego i stołecznego konserwatora zabytków wykreśliła budynek z ewidencji zabytków.

Budowę wieżowca wstrzymał jednak brak decyzji ze strony ratusza, który na wniosek spółki powinien wydać tak zwaną "wuzetkę" - dokument dotyczący warunków zabudowy. Bez niego nie może ruszyć żadna inwestycja budowlana.

Jak podawało miasto, wnioskodawcy chcieli postawić 190-metrowy budynek. Urzędnicy zgadzali się najwyżej na 30 metrów wysokości.

W przeszłości, działkę nieskutecznie próbowało odzyskać miasto - w imieniu Skarbu Państwa. Pojawiały się też roszczenia spadkobierców. Kilka takich osób przed sądem reprezentował znany mecenas Robert N. (obecnie z zarzutami związanymi z aferą reprywatyzacyjną).

Jak informowały "Fakty" TVN, w ubiegłym roku kupnem ziemi należącej do Srebrnej zainteresowała się cypryjska spółka Conarius. Jej szefem jest znany warszawski deweloper Jan Zaleski-Ejgierd, ale w oświadczeniu przesłanym do redakcji oświadczył, że nie jest już zainteresowany transakcją.

We wtorek "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że w inwestycję zaangażowany był austriacki biznesmen Gerald Birgfellner.

