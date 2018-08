Społecznik, lekarz, student, informatyk. Kukiz'15 idzie do wyborów

Informacje

Kukiz'15 przedstawia kandydatów w wyborach samorządowych fot. PAP/Konrad Kalbarczyk

Na listach do Rady Warszawy Kukiz’15 stawia na społeczników. Część z nich do tej pory nie była zaangażowana politycznie - powiedział w rozmowie z PAP Adam Zieliński, koordynator Kukiz '15 do spraw wyborów samorządowych w stolicy. Jak dodał, jego ugrupowanie liczy na trzeci wynik wyborczy w Warszawie.

W czwartek przedstawiciele Kukiz'15 zgłosili swój komitet wyborczy w Państwowej Komisji Wyborczej. Ruch w wyborach samorządowych w stolicy startuje wspólnie m.in. z Prawicą Rzeczypospolitej Marka Jurka, przedstawicielami związku zawodowego Solidarność 80, lokalnymi działaczami Unii Polityki Realnej oraz przedstawicielami dzielnicowych komitetów.

Według Adama Zielińskiego, koordynatora Kukiz'15 do spraw wyborów samorządowych w stolicy, na listach znajduje się łącznie ponad 400 kandydatów, którzy startować będą do sejmiku województwa mazowieckiego, Rady Warszawy i rad dzielnicowych.

Zapytany, kim są kandydaci na radnych, odpowiedział, że "dominują ludzie młodzi, niezaangażowani do tej pory politycznie". - Są wśród nich między innymi prawnicy, naukowcy, lekarze, informatycy czy studenci - dodał koordynator Kukiz'15.

Jedynki

Liderami list do Rady Warszawy będą: przedsiębiorca, społecznik zaangażowany w walkę z wyłudzeniami VAT i obronę pokrzywdzonych przedsiębiorców Artur Dobrowolski (Śródmieście i Ochota), student politologii i członek zarządu warszawskiego Kukiz’15 Michał Sawicki (Praga Południe i Rembertów), pracownik działu IT, absolwent politologii Daniel Roszkowski (Wola), działaczka na rzecz osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem, prezes Fundacji YouCanFreeUs Polska, przeciwdziałającej współczesnemu niewolnictwu, Agata Witkowska (Bielany i Żoliborz).

Oprócz nich, stołeczne listy Kukiz'15 otworzą: przedsiębiorca, zastępca prezesa stowarzyszenia Razem dla Białołęki Dariusz Olszewski (Białołęka i Praga Północ), przedsiębiorca i lokalny działacz Jarosław Modzelewski (Targówek, Wawer i Wesoła), prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Sebastian Tyszczuk (Bemowo, Ursus i Włochy), działaczka na rzecz ochrony życia i polityki prorodzinnej Lidia Sankowska-Grabczuk (Ursynów i Wilanów) oraz działaczka Ruchu Młodych Kukiz'15, prawniczka Żaneta Jarząb (Mokotów).

Sankowska-Grabczuk, rzeczniczka kampanii wyborczej do samorządu to jedyna kandydatka Prawicy RP, która znajdzie się na czołowym miejscu wspólnych list do Rady Warszawy. W rozmowie z PAP poinformowała, że w kampanii chciałaby się skupić m.in. na kwestii przywrócenia blasku miasta stołecznego oraz na edukacji związanej z ochroną życia i polityką prorodzinną.

"Słupki nie powinny być tak gęsto"

Z kolei Żaneta Jarząb, która w sztabie wyborczym pracuje w biurze rzecznika, powiedziała PAP, że w Radzie Warszawy chciałaby reprezentować interesy dzielnicy. Wśród swoich priorytetów wymieniła m.in. działania na rzecz rozwiązania problemu z parkowaniem. Jej zdaniem słupki, które ustawia miasto, nie powinny być montowane tak gęsto.

Innym problemem, którym chce się zająć, jest rewitalizacja parków na Mokotowie i utworzenie tzw. "picnic place", czyli miejsc, gdzie można spędzić rodzinnie czas. Pozostałe zagadnienia to m.in. kwestia bezpieczeństwa czy likwidacja barier architektonicznych.

Zieliński powiedział PAP, że Kukiz'15 liczy na trzeci wynik w Warszawie, co - jego zdaniem - da ugrupowaniu kilka mandatów w radzie miasta i pozwoli na stworzenie własnego klubu.

Jakubiak chce odbudować Pałac Saski

Niedawno ugrupowanie Kukiz'15 ogłosiło, że jego kandydatem na prezydenta Warszawy będzie poseł Marek Jakubiak.

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Ogrodzie Saskim Jakubiak powiedział, że chciałby, aby Pałac Saski, który został zburzony podczas II wojny światowej, wrócił na swoje dawne miejsce. - To jest tak piękny obiekt, którego odbudowa nie może być odkładana w czasie. Odbudowę Warszawy trzeba zakończyć symbolicznie - Pałacem Saskim - powiedział.

- Kończymy etap takiego stania w miejscu, czy też ciągłego odbudowywania i ponoszenia kosztów tej barbarzyńskiej napaści niemieckiej na Warszawę i zniszczenia jej totalnie - podkreślił.

Zapytany, co mogłoby się znaleźć w odbudowanym Pałacu Saskim, odpowiedział, że mogłyby się tam zostać ulokowane te biura ratusza, które odpowiadają za kontakty z mieszkańcami.

Kandydat Kukiz'15 zapowiedział również podjęcie starań o reparacje od Niemiec dla Warszawy.

- Jako przyszły prezydent Warszawy będę wszczynał postępowania dotyczące reparacji wojennych dotyczących Warszawy. Ja jako prezydent nie popuszczę tego tematu - zapowiedział kandydat Kukiz'15.

- Mamy już przygotowaną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego dokumentację, a Jakubiak to dalej poprowadzi. Nie będzie migania się, tylko pieniądze na stół - mówił.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października; druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 4 listopada.

PAP/mś/pm