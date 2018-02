Społeczna Agencja Najmu pomoże znaleźć mieszkanie

Informacje

Władze Warszawy wraz z Fundacją Habitat for Humanity Poland stworzyli Społeczną Agencję Najmu. To program wynajmu niedrogich mieszkań i wsparcia osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Na start mieszkań jest 12. Do pierwszego ma wprowadzić się samotna matka z dwójką dzieci.





- To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce - podkreśliła Hanna Gronkiewicz-Waltz, która podpisała zarządzenie o przekazaniu 12 pierwszych lokali i tym samym uruchomiła Społeczną Agencję Najmu.

Agencja ta ma udzielać mieszkańcom wsparcia w trzech obszarach. Po pierwsze - mieszkaniowym (czyli pomoc w pozyskaniu niedrogich mieszkań), po drugie - zatrudnienia (pomoc w znalezieniu i utrzymaniu pracy) i po trzecie - w obszarze społeczno-integracyjnym (pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych).



- Dzięki Społecznej Agencji Najmu mieszkania otrzymają rodziny lub osoby, które są w bardzo trudnej sytuacji życiowej i nie stać ich na wynajem komercyjny. Mieszkania i wsparcie ze strony fundacji oraz innych miejskich instytucji ma pomóc w wyjściu z kryzysowej sytuacji - tłumaczyła prezydent Warszawy.

I tak na przykład w jednym z pierwszych wyremontowanych lokali zamieszkać ma samotna matka z dwójką dzieci, która w przeszłości doświadczyła przemocy domowej. "Bardzo ważne jest, że mieszkanie jest niedaleko przedszkola i szkoły, do której uczęszczają dzieci. Dzięki temu nie będą one narażone na kolejną traumę, tym razem związaną ze zmianą środowiska" - podkreślają urzędnicy.

Zasady wynajmu mieszkań

Inicjatywa jest efektem współpracy między stołecznym ratuszem a Fundacją Habitat for Humanity Poland. Dzięki niej miasto wynajmuje fundacji mieszania na blisko dwa lata. Lokale te trafią do Społecznej Agencji prowadzonej przez fundację. Ta z kolei będzie pośredniczyć w ich wynajęciu osobom potrzebującym. Oprócz tego, agencja ma pomóc lokatorom w znalezieniu pracy, dzięki której będą w stanie samodzielnie i regularnie za wynajęte mieszkania płacić.





Zgodnie z zasadami agencji, lokator korzystający z jej pomocy to właśnie osoba pracująca. Lokale mają być wynajmowane za cenę znacznie niższą od rynkowych, jednak wyższą od wysokości czynszów w mieszkaniach socjalnych i komunalnych (czyli około 14 złotych za metr kwadratowy). Najemca będzie zobowiązany do samodzielnego opłacania kosztów najmu.Oprócz lokali miejskich, fundacja stara się wejść we współpracę również z prywatnymi właścicielami mieszkań i zorganizować wynajem po cenie niższej niż rynkowa. W zamian oferuje im tzw. pakiet gwarancji, który obejmuje gwarancję długotrwałego najmu, regularnego i terminowego opłacania czynszu czy monitorowania mieszkania w okresie najmu.- Przystępując do współpracy z m.st. Warszawą nad utworzeniem Społecznej Agencji Najmu kierowaliśmy się dwiema przesłankami. Po pierwsze chcieliśmy stworzyć rozwiązanie, dzięki któremu poprawi się standard mieszkaniowy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po drugie, bardzo zależało nam na tym, żeby Warszawa, wzorem innych stolic europejskich, zastosowała innowacyjne rozwiązania, dzięki którym najem mieszkań w odpowiednim standardzie przestanie być dobrem luksusowym - tłumaczyła Magdalena Ruszkowska-Cieślak, prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland.

- Jestem przekonana, że decyzja władz Warszawy o włączeniu się w utworzenie Społecznej Agencji Najmu, w niedalekiej przyszłości przyniesie takie właśnie rezultaty - dodała.

Projekt dofinansowany z Unii

Jak przekonują urzędnicy ratusza, koncepcja Społecznej Agencji Najmu dobrze prosperuje w krajach Europy Zachodniej (np. belgijskie Social Rental Agencies). Warszawski SAN jest pierwszą tego rodzaju inicjatywą w Polsce. Podobny projekt działa w Poznaniu - to Biuro Najmu Społecznego (prowadzone przez Zakład Komunalnych Zasobów Lokalowych), ale obejmuje tylko usługę mieszkaniową, bez zatrudnieniowej i społeczno-integracyjnej.



Projekt Społecznej Agencji Najmu jest dofinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych.

