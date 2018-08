Informacje

"Niewiarygodna szansa"

Liderzy komitetu apelowali jednocześnie do przedstawicieli swoich struktur o silne zaangażowanie w kampanię.

Trzecia siła?

- Zła wiadomość jest taka, że mamy 55 dni do wyborów. Dobra wiadomość jest taka, że (...) mamy niewiarygodną szansę na to, żeby realnie zmienić Warszawę, wygrać wybory. To jest na wyciągnięcie ręki" - mówił Śpiewak na spotkaniu z popierającymi go aktywistami, w którym wzięła udział PAP.Przewodniczący stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa przywołał w tym kontekście swoje doświadczenie sprzed 4 lat, kiedy to kampania wyborcza kierowanego przez niego wówczas innego stowarzyszenia - Miasto Jest Nasze doprowadziła do wyniku 15 proc. poparcia dla jego listy wyborczej do śródmiejskiej rady dzielnicy. - To samo zrobimy w Warszawie - zadeklarował Śpiewak.Również stołeczna radna Paulina Piechna-Więckiewicz, która będzie ubiegała się o reelekcję jako liderka listy komitetu Wygra Warszawa na Mokotowie, podkreślała, że najbliższe wybory to "bitwa o Warszawę", która może być dla ich komitetu wygrana. - Ale żeby tę bitwę wygrać, musimy naprawdę wziąć się do roboty, musimy codziennie być na ulicach Warszawy, musimy pokazywać program - bo mamy dobry program - musimy pokazywać te działania, które nam się udały, bo wielu i wiele z nas ma już swoje sukcesy na koncie - zaznaczyła liderka warszawskich struktur Inicjatywy Polska.

O zaangażowanie w kampanię apelowała również Dagmara Misztela (Zieloni), która jest "jedynką" komitetu Wygra Warszawa do rady miasta w okręgu obejmującym Ursynów i Wilanów. - Nikt za nas nie zrealizuje naszego programu, bo żadne inne ugrupowanie takiego programu nie ma - mówiła.- Podszepty i pytania nieżyczliwych osób mówią nam: jesteśmy za młodzi, nie mamy doświadczenia, zobaczymy ten budżet Warszawy i to nas przerośnie. Chciałabym powiedzieć z całą mocą: nikt nie zna tego świata, o który chcemy walczyć, i tego miasta, lepiej niż my - przekonywała z kolei Justyna Drath (Partia Razem), liderka listy do rady Warszawy w Ursusie, Włochach i na Bemowie.Podczas spotkania, w którym udział wzięli aktywiści czterech organizacji wchodzących w skład koalicji (stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Partii Razem, Inicjatywy Polska i Zielonych) liderzy Wygra Warszawa zwracali uwagę na wyniki przedwyborczych sondaży, które - ich zdaniem - "jednoznacznie pokazują", że komitet Śpiewaka jest "trzecią siłą w Warszawie".Mówili też o swojej wizji miasta oraz wyrażających ją inicjatywach na rzecz stolicy podejmowanych przez siebie w minionych latach, m.in. walce z reprywatyzacją, zakończonych powodzeniem zabiegach o wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla warszawskich uczniów czy uruchomienie lokalnego programu refundacji zabiegów in vitro.Wybory samorządowe odbędą się 21 października. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 4 listopada.

