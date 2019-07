Informacje

Mapa to interaktywna grafika opublikowana w 2016 roku ( zaktualizowana mapa reprywatyzacji), która przedstawiała sieć powiązań personalnych i informacje na temat głośnych, kontrowersyjnych zwrotów stołecznych nieruchomości.

Proces karny (z art. 212 Kodeksu karnego) toczył się za zamkniętym drzwiami.

Przypomniała o co Śpiewak był oskarżony



Sędzia Małgorzata Drewin ogłosiła wyrok po godzinie 9. Przypomniała najpierw, że Śpiewak został oskarżony o to, że od 13 września do 12 października 2016 roku w wypowiedziach dla mediów oraz w internecie pomówił Jacka Kotasa (byłego wiceministra obrony narodowej). A także, że przedstawił go jako osobę aktywnie uczestniczącą w reprywatyzacji nieruchomości w Warszawie oraz wskazującą, że Kotas był "rosyjskim łącznikiem" w MON..

Zaznaczyła również, że drugie oskarżenie dotyczyło umieszczenia na mapie nazwisk Jerzego Kuprijaniuka, Macieja Domżały, spółki Radius Projekt i pomówienia ich o udział w postępowaniu i działaniach wchodzących w obszar tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. A także o powiązanie ich z osobami, którym oskarżony przypisuje związki ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Potem sędzia ogłosiła, że uznaje Śpiewaka za niewinnego. Po chwili na sali rozległy się brawa ze strony zwolenników aktywisty.

"Kamień z serca"

- Kamień spadł mi z serca, naprawdę sprawiedliwość zwyciężyła, ludzie wygrali nad oligarchią i deweloperami, który próbują nam meblować Warszawę i Polskę. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień. De facto, wszystkie te zarzuty, o których my mówiliśmy, powinny mieć jakieś odzwierciedlenie w działaniu służb – przekonywał Śpiewak po wyroku w rozmowie z dziennikarzami.

- Dzisiaj udowodniliśmy, że każda osoba, która chce robić świetne interesy w Warszawie na nieruchomościach, musi liczyć się z tym, że będzie poddana publicznej krytyce – dodał.

"Decyzja niezrozumiała"

Sprawę skomentował również Jacek Kotas, który był obecny w sądzie.

- Wnosiłem o karę pół roku więzienia w zawieszeniu i 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Dla mnie jest to decyzja niezrozumiała i w moim przekonaniu sprzeczna ze stanem faktycznym. Powstrzymam się od komentarzy dotyczących samego wyroku i uzasadnienia. Z pewnością w najbliższych dniach będzie składana apelacja – zapowiedział. - Szczególnie dotknęło mnie określenie mnie mianem "rosyjskiego łącznika", ale też nie mniej istotne, nie mniej nieprawdziwe było określenie mojego udziału w reprywatyzacji, co nie miało miejsca - dodał.

Mapa powiązań

Zaznaczył, że nie chodzi o zabranianie prawa do krytyki czy korzystania z wolności słowa. – Chodziło o to, żeby za te słowa, nieprawdziwe, ponieść konsekwencje, bo ta wolność musi się wiązać z odpowiedzialnością. Szczególnie, jeżeli wypowiada je polityk, który na tej kanwie traktuje to jako kapitał do tego, aby zdobyć większą popularność, rozpoznawalność – stwierdził.

Warszawska Mapa Reprywatyzacji została przygotowana przez stowarzyszenie Miasto Jest Nasze (gdy należał do niego Jan Śpiewak). Pierwsza ukazała się na początku 2014 roku, wywołując poruszenie w stołecznym ratuszu, ale także wśród biznesmenów.

Zaktualizowana mapa pojawiła się w sieci we wrześniu 2016 roku. Interaktywna grafika przedstawia sieć powiązań personalnych i informacje na temat głośnych, kontrowersyjnych zwrotów stołecznych nieruchomości. Wśród nazwisk znaleźli się m.in. obecna prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, były szef Biura Gospodarowania Nieruchomościami Marcin Bajko, ale także adwokaci i biznesmeni.

Na mapie znalazły się również nazwiska Jacka Kotasa i Maciej Domżały jako osób związanych z branżą nieruchomościową i deweloperską.

ran