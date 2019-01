Śpiewak o Kaczyńskim. "Ewidentnie się mnie bał"

Informacje

"Gazeta Wyborcza" opublikowała we wtorek stenogram nagrania rozmowy z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera, który dotyczy planów budowy wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem prezesa PiS spółkę Srebrna.

Budynek miałby stanąć u zbiegu Towarowej i Srebrnej na Woli.

"Ostry profesor"

W nagraniu ujawnionym przez "Wyborczą" zarejestrowana została również wypowiedź Kaczyńskiego na temat Jana Śpiewaka, aktywisty, który bez powodzenia startował w ostatnich wyborach na prezydenta Warszawy.

- Zgłosił się taki kolejny kandydat, znany zresztą Śpiewak, znany to jest jego ojciec. Dziadkowie to byli tacy obydwoje dosyć znani poeci. Śpiewak to jest taki bardzo ostry żydowski profesor. Tak, to jest jego syn. Ten, który w tej chwili działa w Warszawie, zgłosił się na prezydenta Warszawy, od razu zaatakował nas za to, że my chcemy budować. My - on twierdzi, że partia. I że to są w ogóle obyczaje azjatyckie - cytuje Kaczyńskiego "GW".

"Ostrym profesorem" jest Paweł Śpiewak, szef Żydowskiego Instytutu Historycznego. Działacz społeczny Jan Śpiewak, jest synem Pawła.

"Ewidentnie się mnie bał"

Jan Śpiewak odniósł się do tych słów przed kamerą TVN24.

- Jarosław Kaczyński ewidentnie się mnie bał, widział w moim starcie zagrożenie. W tym samym czasie telewizja publiczna mnie po prostu wyłączyła, przestała mnie zapraszać, przestała mnie pokazywać - mówił Śpiewak.

Jego zdaniem PiS obawiało się startu aktywisty w wyborach na prezydenta Warszawy. - To jest siła niezależnych obywateli, niezależnych polityków, którzy nie zależą od układów, którzy pokazali, że działają na rzecz miasta. I dlatego myślę, że tej siły bał się Jarosław Kaczyński - przekonywał.

Śpiewak zapewnił, że w tym wypadku krytykował Prawo i Sprawiedliwość, bo ta partia "chciała wybudować na ruinach stuletniego budynku wieżowiec, który nigdy w tym miejscu, w takim kształcie nie powinien powstać, bo po prostu nie pasuje do tej części miasta".

- Warszawska Wola jest nazywana coraz częściej takim "Mordorem 2.0", miejscem, gdzie niszczy się zabytki, gdzie niszczy się starą zabudowę, gdzie rządzą deweloperzy. To bezduszne, pozbawione zieleni miejsce i my nie chcemy, żeby warszawska Wola i w ogóle Warszawa tak wyglądała. Protestowaliśmy przeciwko Nycz Tower (inwestycji planowanej niedaleko Dworca Centralnego – red.), protestowaliśmy również przeciwko Kaczyński Tower na Woli - skwitował Śpiewak.

