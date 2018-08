Śpiewak chciał rozmawiać o klimacie. Kontrkandydaci nie przyszli

Informacje



Cykl spotkań z mieszkańcami, przedstawianie kolejnych elementów programu wyborczego oraz intensywna kampania bezpośrednia - to plan porozumienia Wygra Warszawa na rozpoczętą we wtorek kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi w stolicy przedstawiony przez lidera porozumienia Jana Śpiewaka.

- My chcemy dyskutować o przyszłości Warszawy, mamy spójną, nowoczesną wizję dla Warszawy. Warszawy dla ludzi - oświadczył Jan Śpiewak, który jest kandydatem na prezydenta stolicy popieranym przez koalicję czterech ugrupowań: kierowanego przez siebie stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa, Partii Razem, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych.

25 sierpnia - inauguracja kampanii

Na wtorkowej konferencji prasowej zwołanej na tzw. patelni przy wejściu na stację metra Centrum lider Śpiewak poinformował, że w ramach kampanii porozumienie Wygra Warszawa planuje m.in. cykl spotkań z mieszkańcami, który zacznie się w drugiej połowie tygodnia, a także przedstawianie kolejnych elementów programu dla stolicy. Oficjalna inauguracja kampanii nastąpi w sobotę 25 sierpnia.

Zapowiedział także "bardzo intensywną kampanię bezpośrednią" prowadzoną "na ulicach, na klatkach schodowych, na placach". Jak mówił Śpiewak, jest ona konieczna, ponieważ w konkurencji z PO i PiS "my mamy wizję, a oni telewizję". Dodał, że hasło wyborcze i nazwa utworzonego przez porozumienie komitetu zostanie przedstawiona po jego oficjalnej rejestracji.

Rzecznik porozumienia Wygra Warszawa Sebastian Liszka oświadczył z kolei, że oprócz kandydatury Śpiewaka na prezydenta stolicy koalicja wystawi też w wyborach pełne listy do rad dzielnic i do rady miasta. Jak zaznaczył, program porozumienia będzie "najbardziej progresywną i śmiałą wizją zmian dla stolicy".

Jego priorytetami mają być m.in. uruchomienie wielkiego programu budowy tanich mieszkań na wynajem, wsparcie osób starszych, rozliczenie afery reprywatyzacyjnej, rozwój usług publicznych, oraz obniżenie kosztów życia w mieście.

Chciał rozmawiać o upale

Śpiewak mówił też na konferencji o problematyce zmian klimatycznych, która miała być przedmiotem debaty, do udziału w której zaprosił kandydatów na prezydenta stolicy popieranych przez PO i PiS, Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego.

Trzaskowski i Jaki nie przyjęli jednak zaproszenia do dyskusji - ich współpracownicy wskazali w rozmowie z PAP na fakt, że zaproszenia zostały wystosowane przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej.

- Będę debatował o wszystkich problemach Warszawy, pogoda nie jest najważniejszym z nich, jestem o tym przekonany - skomentował dla radia Warszawa Patryk Jaki.

Lider Wolnego Miasta Warszawy zapowiedział, że mimo to będzie zapraszał kontrkandydatów do kolejnych debat programowych, "również być może w szerszym składzie", i zapewnił, że jest gotowy stanąć ze swoimi kontrkandydatami do "każdej debaty, na każdy temat".

Zaznaczył też, że zmiany klimatu, które miały być przedmiotem debaty, to "jeden z najważniejszych tematów, który stoi dzisiaj przed Polską, przed Unią Europejską i całym światem". Jak dodał, Wygra Warszawa proponuje w sprawie odpowiedzi miasta na zmiany klimatu "konkrety", m.in. stworzenie na terenie placu Defilad Warszawskiego Parku Centralnego, a także parków centralnych w każdej dzielnicy. Śpiewak chce też zasadzenia w stolicy miliona drzew w ciągu najbliższych 10 lat oraz zwiększenia liczby miejskich poidełek.

Natomiast kandydatka na wiceprezydentkę Dagmara Misztela (Zieloni) opowiedziała się za wprowadzeniem darmowych przejazdów komunikacją miejską w bardzo upalne dni oraz za programem budowy samowystarczalności energetycznej Warszawy, m.in. poprzez szersze stosowanie paneli fotowoltaicznych umieszczanych na dachach stołecznych budynków.

