Szerokie chodniki z zielenią i ławkami, zwężenie ulicy do dwóch pasów ruchu w każdym kierunku i trawiaste torowiska tramwajowe zmniejszające hałas - takie zmiany chce wprowadzić na Targowej komitet Jana Śpiewaka. Z jego list kandydować będzie Grzegorz Walkiewicz, znany między innymi z projektów obywatelskich: Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa.





- Wiele się ostatnio mówi o budowie metra. Warszawa pompuje na to miliardy i bardzo słusznie, ale niestety zapomina się o tym, co dzieje się na górze - powiedział na wstępie piątkowej konferencji Śpiewak, kandydat na prezydenta Warszawy.

- Ulica Targowa po budowie metra jest ciągle betonową pustynią. Autostradą, która przecina i dzieli Pragę na dwie części. My chcemy, żeby ulice w Warszawie służyły nie tylko samochodom, ale również mieszkańcom. Chcemy, żeby każda duża ulica w Warszawie miała szpalery drzew i były na nich ławki - mówił dalej.

Kandydat Walkiewicz

- Na szczęście pojawił się Grzegorz Walkiewicz, który w ramach budżetu obywatelskiego to zmienił. Dzięki jego pracy posadzono przy Świętokrzyskiej drzewa i krzewy, a ulica stała się bardziej zielona - powiedział Śpiewak.

Walkiewicz to były radny Śródmieścia. W przeszłości działał między innymi w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Ruchu Palikota. Od kilku lat jest szefem założonego przez siebie stowarzyszenia Warszawa Obywatelska. Zasłynął między innymi składaniem projektów w ramach budżetu partycypacyjnego, których celem było zazielenianie ulic - nie tylko przez drzewa i krzewy. Promował też inicjatywę "Żywopłoty zamiast słupków".

Śpiewak ogłosił, że Walkiewicz będzie startował z list komitetu Wygra Warszawa na radnego Pragi Północ. - Chcielibyśmy, żeby został również pełnomocnikiem do spraw zieleni w przyszłym ratuszu - powiedział Śpiewak.

Zielona Targowa

Na piątkowej konferencji aktywiści przedstawili koncepcje zazieleniania Targowej. Walkiewicz zaznaczył, że złożył taki projekt. - Dwa lata temu został wybrany przez mieszkańców do realizacji. Niestety dopiero dwa miesiące temu ratusz przystąpił do jego realizacji - podkreślił Walkiewicz. Przekonywał też, że do dziś nie są znane wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w tej sprawie.

Dlatego też Walkiewicz przygotował własną wizualizację Targowej po zmianach. - Będą szerokie chodniki i ławki, obecnie wzdłuż całej Targowej nie ma ani jednej ławki. Będą kosze na śmiecie, będą duże drzewa - mówił.

Przedstawiony projekt zakłada, że na chodnikach pojawią się ławki i kosze na śmieci oraz nasadzone zostaną drzewa. Obok tych drzew, od strony jezdni ma powstać ścieżka rowerowa, a także, kosztem jednego pasa ruchu, miejsca parkingowe do parkowania równoległego.

Targowa ma mieć dwa pasy ruchu w jednym kierunku, tramwaje maja poruszać się po zielonych torowiskach. Ruch samochodów i tramwajów ma oddzielać pas zieleni z drzewami o wąskim koronach. Walkiewicz podkreślił, że drzewa i zielone torowiska mają ograniczyć hałas, na który skarżą się mieszkańcy.

