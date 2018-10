Åšpiewak chce Muzeum Odbudowy Stolicy w domku fiÅ„skim

Informacje

Osiedle na Jazdowie fot. Dawid Krysztfofiński / tvnwarszawa.pl



Kandydat komitetu Wygra Warszawa na prezydenta stolicy Jan Śpiewak chce stworzenia Muzeum Odbudowy Stolicy. Placówka miałaby powstać w jednym z ocalonych domków fińskich na Jazdowie i stać się atrakcją turystyczną.

Osiedle Jazdów to kolonia 30 drewnianych fińskich domków jednorodzinnych. Powstała w 1945 roku między gmachem Sejmu a parkiem Ujazdowskim, w ramach reparacji wojennych, jakie Finlandia zmuszona była świadczyć na rzecz ZSRR po II wojnie światowej.

W domkach zamieszkali architekci oraz pracownicy Biura Odbudowy Stolicy. Później w tej zielonej enklawie niemal w samym centrum miasta chętnie zamieszkiwali artyści.

"Upamiętnić heroiczny trud i sukces"

Śpiewak zaznaczył we wtorek na konferencji prasowej zorganizowanej na warszawskim Jazdowie, że jest to szczególne miejsce dla historii Warszawy. Jak podkreślił, to "pierwsze budynki mieszkalne, które powstały po wojnie, oddane do użytku 1 sierpnia 1945 roku - zamieszkali w nich architekci, inżynierowie, którzy pracowali w Biurze Odbudowy Stolicy".

W ocenie Śpiewaka, odbudowa stolicy jest "jednym z największych i najważniejszych osiągnięć polskiego społeczeństwa". - Warszawa można powiedzieć, to jest miasto Feniks, które umarło, żeby narodzić się na nowo. I to właśnie ten niewiarygodny, heroiczny trud i sukces chcemy upamiętnić - mówił kandydat na prezydenta stolicy.

Muzeum w odbudowanym domku

Śpiewak nawiązał do Muzeum Powstania Warszawskiego, które - jak podkreślił - osiągnęło niebywały sukces. - I teraz czas, myślę, żeby opowiedzieć historię Warszawy i warszawiaków po wojnie - dodał.

- Chcemy tutaj na osiedlu Jazdów wybudować Muzeum Odbudowy Stolicy, które będzie upamiętniać ten trud powojenny tysięcy zwykłych mieszkańców naszego miasta, którzy często za darmo, w czynie społecznym odgruzowywali i odbudowywali naszą stolicę. Chcemy na osiedlu Jazdów odbudować część zniszczonych, zburzonych w czasie tych 50 ostatnich lat domków i w jednym z takich domków stworzyć Muzeum Odbudowy Stolicy - zadeklarował Śpiewak.

Dodał, iż jest przekonany, że osiedle to "stanie się atrakcją turystyczną i wizytówką Warszawy, która pokazuje jak Warszawa szanuje i pamięta o swojej przeszłości, ale też dba o to, co jest wokół nas".

PAP/kz/b