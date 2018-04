Informacje

Jeżeli w piątek dopisze pogoda, nad stolicą przelecą specjalne samoloty. Aparaty na ich pokładach zrobią ponad 2,5 tysiąca pionowych i blisko 70 tysięcy ukośnych zdjęć.

Na podstawie wykonanych fotografii powstaną nowe dokładne fotoplany, które pod koniec roku będzie można obejrzeć na stronie miasta.

Najdokładniejszy plan Warszawy

Ponad 70 tysięcy zdjęć

Ratusz chwali się, że nowy fotoplan ze zdjęć pionowych będzie najdokładniejszym planem Warszawy, m.in. dzięki dodatkowym przelotom nad gęsto zabudowanym centrum.Ponadto, na początku 2019 roku powstaną pierwsze stołeczne fotoplany ukośne, które pozwolą spojrzeć na miasto z nieco innej perspektywy i odkryć zakątki niewidoczne na tradycyjnych, corocznie wykonywanych fotoplanach pionowych.Ukośne zdjęcie zobaczymy na specjalnej stronie, która przygotuje miasto.

Jak informuje ratusz, zdjęcia pionowe całego obszaru miasta wraz z obrzeżami, o powierzchni 737 kilometrów kwadratowych zostaną wykonane kamerą wielkoformatową DMC III (o rozdzielczości matrycy sięgającej 375 MP) z pokładu samolotu lecącego na wysokości ok. 1800 metrów. Podczas lotu pokona on ponad tysiąc kilometrów.

"Natomiast zdjęcia ukośne obszaru Warszawy o powierzchni 530 kilometrów kwadratowych będą wykonywane czterema średnioformatowymi kamerami firmy Phase One iXU-RS-1000 (o rozdzielczości 100 MP każda), które robią jednoczesne zdjęcia do przodu, do tyłu i na boki, ukośnie do kierunku lotu samolotu. Samolot będzie leciał na wysokości ok. 1300 metrów i wykona niemal 70 tys. zdjęć" - podają urzędnicy.

