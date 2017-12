Spalony skuter, pięć uszkodzonych aut. Czterech nastolatków w rękach policji

Informacje

Do zdarzenia doszło na Mokotowie

Nocny akt wandalizmu na Mokotowie. Pięć samochodów uszkodzonych, a skuter spalony. Policja zatrzymała czterech młodych mężczyzn.



Do zdarzenia doszło na niewielkiej mokotowskiej uliczce - Kolberga. Policja zgłoszenie otrzymała o godzinie pierwszej w nocy.

Mężczyźni uciekli

Ulice Porzucone auto na trasie S8 Co najmniej od dwóch dni na trasie S8 stoi porzucony samochód. Nasz reporter ostrzega: jest niebezpiecznie. WIĘCEJ »

- Kiedy przyjechaliśmy na miejsce, zastaliśmy palący się skuter, spłonął doszczętnie - podał Rafał Retmaniak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji.Delikatnie został też nadpalony stojący obok ford.Kiedy przyjechały służby, mężczyźni się rozbiegli. Najpierw funkcjonariusze zatrzymali trzech domniemanych sprawców. - Urodzili się w latach 2001, 2002 i 2003. Trafili do Izby Dziecka - dodał Retmaniak.

Później zatrzymano kolejnego. - To siedemnastolatek. Do tego okazało się, że spalony skuter został skradziony - prawdopodobnie właśnie przez tego mężczyznę - wyjaśnił Retmaniak.



W trakcie oględzin policjanci ustalili, że cztery inne samochody mają uszkodzone lusterka. To dwa nissany, ford i honda.

Apel policji

- Apelujemy do mieszkańców, aby obejrzeli swoje samochody. Jeżeli są uszkodzone, może to być związane ze sprawą - mówi policjant. Takie osoby powinny zgłaszać się na mokotowską komendę.



Sąd rodzinny zdecyduje, co grozi nastolatkom.





1/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 2/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Do zdarzenia doszło na Mokotowie 3/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 4/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Do zdarzenia doszło na Mokotowie 5/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 6/6 Do zdarzenia doszło na Mokotowie fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl











Podziel się: Bądź na bieżąco:









kz