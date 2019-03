Informacje

Na wysokości miejskiej plaży przy zoo policja rzeczna poszukuje mężczyzny, który - płynąc Wisłą - spadł ze skutera wodnego. O zdarzeniu dowiedzieliśmy się od Reportera 24.

Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 14.10.

- W okolicach mostu Śląsko-Dąbrowskiego mężczyzna, podczas pływania spadł ze skutera wodnego. W tej chwili służby prowadzą penetrację Wisły, sprawdzają brzegi po obu stronach rzeki. Ujawniono pływający skuter - przekazała Małgorzata Wersocka z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodała, ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do nieszczęśliwego wypadku.

Na miejscu jest reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Na miejscu są ratownicy wodni, straż pożarna i jednostka ratownictwa wodnego. Skuter jest przypięty do skarpy na praskim brzegu w okolicy mostu Gdańskiego - relacjonuje.

Relacja świadka

O zdarzeniu pierwszy poinformował pan Daniel, który skontaktował się z Kontakt 24. Czytelnik twierdzi, że był świadkiem wypadku i widział, jak kierujący skuterem wodnym z niego spada.

- Szliśmy bulwarami. Widziałem, jak ktoś płynie skuterem wodnym po Wiśle. Nagle ten skuter wybiło do góry, kierujący skuterem człowiek wypadł z niego i wpadł do wody. Próbował dogonić skuter, ale pojazd był znoszony przez prąd coraz dalej, walczył, żeby na ten skuter wejść. Widziałem, jak płynie za nim, ale potem już go nie widziałem – relacjonował pan Daniel.

Czytelnik dodał, że następnie zaalarmował służby - zadzwonił pod 112 i na policję wodną.

~Danielwawa Wypadek skuteru wodnegona Wiśle okolice mostu Śląska- Dąbrowski ~Danielwawa

~Daniel Wypadek na Wiśle okolice mostu Śląsko- Dąbrowskiego Warszawa 1/2 fot. ~Daniel 2/2 fot. ~Daniel



~apollo13 cd Warszawa Wisła akcja ratunkowa 1/2 fot. ~apollo13 2/2 fot. ~apollo13



1/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 3/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 4/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 5/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 6/8 Trwa akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 7/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 8/8 Akcja poszukiwawcza na Wiśle fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl















mp/r