Sortowali podrobiony towar, wtedy weszły służby

Informacje

1/5 Akcja służb pod Warszawą fot. IAS Lublin 2/5 Akcja służb pod Warszawą fot. IAS Lublin 3/5 Akcja służb pod Warszawą fot. IAS Lublin 4/5 Akcja służb pod Warszawą fot. IAS Lublin 5/5 Akcja służb pod Warszawą fot. IAS Lublin









Dwie osoby sortowały podróbki kosmetyków znanych marek, kiedy do hali weszli policjanci i celnicy. Zabezpieczono towar o wartości rynkowej 40 milionów złotych.

W akcji wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy - między innymi z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Wołominie.

- Funkcjonariusze ustalili, że na prywatnej posesji w powiecie piaseczyńskim mogą znajdować się magazyny z podróbkami odzieży i kosmetyków - informuje Sylwester Marczak rzecznik Komendy Stołecznej Policji.

Mundurowi weszli do jednej z hal, zatrzymali na gorącym uczynku dwie osoby, które akurat sortowały i przygotowywały do wprowadzenia do obrotu kosmetyki z podrobionymi znakami towarowymi światowych firm.

Dwie osoby zatrzymane

- W kolejnej przeszukanej hali magazynowej, a także w miejscu zamieszkania zatrzymanych osób oraz w samochodzie służącym do przewozu towarów, funkcjonariusze KAS i policji znaleźli kolejne hurtowe ilości podróbek, które miały trafić do sprzedaży - mówi Marzena Siemieniuk z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Policjanci przejęli w sumie blisko 65 tysięcy podrabianych perfum i wód toaletowych oraz prawie 2 tysiące sztuk odzieży (w tym: koszule, bluzy, spodnie, t-shirty oraz buty), a także 370 paczek papierosów.

Jak podają służby, zatrzymano dwie osoby, które usłyszały zarzut dotyczący wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych oraz odzieżowych z podrobionymi znakami towarowymi, a także zarzut przechowywania wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy.

Na poczet kary grzywny funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 12 tys. złotych.

Zatrzymanym grozi pięć lat więzienia.

Informowaliśmy też o rozbiciu przez CBŚP grupy "Gosi" i "Sławka":

kz/ec