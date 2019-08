Sójka utknęła w płocie. Uratowało ją szczekanie psów

Informacje

Sójka utknęła w płocie Domcia / Kontakt 24

Czegoś podobnego nie widzieliśmy - relacjonowała pani Dominika, która razem z mężem i synem uratowała sójkę w podwarszawskich Łazach. Ptak utknął w płocie, w którym zaklinowała mu się głowa. Dzięki sprawnej akcji wszystko dobrze się skończyło. Zdjęcia i nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

W czwartkowy poranek syn pani Dominiki wybrał się na spacer z dwoma psami. To one, szczekaniem, poinformowały opiekuna o nietypowej sytuacji.

- Są bohaterami. Lala i Reks zaczęły szczekać i zwróciły uwagę syna na płot, gdzie utknęła sójka - wyjaśniła pani Dominika.

"Pod płotem było dużo piór"

- Gdyby psy go nie zauważyły, kot mógłby się zaczaić. Płot, w którym ptak był uwięziony, jest oddalony. Nikt mógłby go nie zauważyć. Ptak chyba jakiś czas się szamotał, bo pod płotem było dużo piór - relacjonowała.

Sójkę oswobodził przyodziany w rękawice mąż Reporterki 24. Na nagraniu widać, że ptak w niemal tej samej chwili odlatuje.

- Chyba był oszołomiony. Kiedy mąż go wypuścił, szybko odfrunął i usiadł na gałęzi. Nie wymagał interwencji, nic mu nie było, więc zostawiliśmy go w spokoju. Nie wiem, jak on to zrobił, ale podejrzewam, że mógł zsunąć się z płotu. Często widuję w tej okolicy sójki, ale czegoś podobnego nie widzieliśmy - dodała.

Sójka utknęła w płocie fot. Domcia / Kontakt 24



