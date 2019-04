Informacje

Świąteczny rozkład jazdy. Tłumy na przystankach Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Po fali krytyki, jaka spadła na Zarząd Transportu Miejskiego z powodu wprowadzenia przed majówką sobotniego rozkładu jazdy, urzędnicy "dołożyli" autobusów i wydłużyli niektóre składy tramwajowe. W poniedziałek pasażerowie narzekali na ogromny tłok w komunikacji.



Alek: Niesamowity skandal z linią 131 - z około 8 kursów na godz. zmniejszyli do 4 i zlikwidowali te wariantowe do Wilanowa! - nawet w wakacje jeździły częściej

Beata: Spóźniłam się do pracy, jechałam jak sardynka jednowagonikowym tramwajem 28

Marcin: To, co się w poniedziałek działo w stołecznej komunikacji, woła o pomstę do nieba. Tłok jak w tokijskim metrze, że o czasie oczekiwania na to by cokolwiek przyjechało, nawet nie wspomnę, Masakra. Nie pamiętam już takiego tłoku, a jeżdżę tą samą trasą od ponad dwóch lat.

Tak poniedziałkową sytuację w komunikacji miejskiej komentowali mieszkańcy stolicy pod postem stowarzyszenia Miasto Jest Nasze na Facebooku. Aktywiści zaapelowali wprost do prezydenta Rafała Trzaskowskiego: "Żądamy zwykłego rozkładu jazdy w dniu jutrzejszym!!".

ZTM przed majówką zdecydował się wprowadzić sobotni rozkład jazdy. W poniedziałek w komunikacji miejskiej był ogromny tłok. Najgorzej było na II linii metra, na której występują też utrudnienia związane z testami odcinka na Targówek. W związku z tym, stacja Dworzec Wileński jest wyłączona z ruchu i w efekcie metro kursuje w dwóch pętlach. Pasażerowie są zmuszeni do korzystania z komunikacji zastępczej.

Na utrudnienia narzekali również pasażerowie na Mokotowie. Media społecznościowe obiegło zdjęcie tłumu na przystanku tramwajowym Metro Wierzbno.

We wtorek na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. - Przystanek jest pełny, po czym podjeżdża tramwaj i wszyscy pasażerowie wsiadają. Tramwaje kursują tutaj wahadłowo, co kilka minut, nie dłużej niż 10 - relacjonował.

Pojadą częściej

Jak przyznaje rzecznik rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, poniedziałek faktycznie był trudny, szczególnie dla pasażerów na Pradze. - Mieliśmy sytuację nietypową, bo to był tak naprawdę pierwszy dzień zamkniętej stacji Dworzec Wileński. Co prawda, zmiany wprowadziliśmy przed weekendem, ale mieszkańcy często nie korzystają z komunikacji miejskiej w tym czasie. W poniedziałek wszystkie osoby, które na co dzień korzystają z metra, musiały przesiąść się w autobusy i tramwaje. I choć funkcjonują linie zastępcze, to w godzinach szczytu był duży tłok - poinformował.

W związku z tym, ZTM ostatecznie zdecydował się wprowadzić zmiany. - We wtorek zwiększyliśmy częstotliwość czterech linii tramwajowych: 17, 24, 26 i 31 i autobusów: 517, 511 i 217. Natomiast na liniach tramwajowych 6, 20, 27 i 28 wprowadziliśmy długie składy - przekazał. I dało to pozytywny efekt, bo - jak zaznacza rzecznik - we wtorek sytuacja na Pradze wyglądała już lepiej.

Jak dodał Kunert, zawsze w czasie dni wolnych połączonych z pracującymi frekwencja w komunikacji miejskiej jest niższa. - Stąd decyzja, że robimy taką powiększoną sobotę, bo zwracam uwagę, że to sobotni rozkład jazdy, ale nie do końca. Są też kursy szkolne, jeżdżą linie 300, 400 i E, choć normalnie w soboty ich nie ma. Oprócz tego kilkadziesiąt linii autobusowych i tramwajowych jeździ częściej niż w zwykły weekend - zaznaczył.

