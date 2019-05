Informacje

Przemarsz "Polska w Europie" fot. Google

Dziś w Warszawie odbędzie się marsz "Polska w Europie". Ulica Marszałkowska będzie wyłączona z ruchu. Będą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i w parkowaniu.

Sobotni marsz rozpocznie się na placu Bankowym o godzinie 12.00. Jego uczestnicy przejdą na plac Konstytucji. Od 11.30 zostanie zamknięta jezdnia ulicy Marszałkowskiej od alei "Solidarności". Zamknięta również będzie Waryńskiego od ulicy Nowowiejskiej.

Wyłączony zostanie również wjazd z placu Zbawiciela w Marszałkowską. Na czas marszu wstrzymany zostanie przejazd w ciągu ulic poprzecznych.

Objazdy dla tramwajów i autobusów

Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z tym, że zarówno tramwaje jak i autobusy mogą zostać skierowane na objazdy. Jak podaje ZTM, w godzinach około 11:00 do 18:00, tramwaje linii: 4,15, 18, 35, 36 będą kursowały ulicami: Nowowiejska - Chałubińskiego - aleja Jana Pawła II.

Utrudnień w ruchu tramwajów można też spodziewać się w ciągu Alei Jerozolimskich. Linie 7 i 25 pojadą ulicą Towarową i aleją "Solidarności", a dalej mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Tramwaje linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej, dojadą do placu Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej pojadą ulicami: aleja Zieleniecką - Targowa - Ratuszowa do pętli Ratuszowa-ZOO. Linia 22 na lewym brzegu, będzie dojeżdżać na plac Narutowicza, a po stronie prawej do pętli Gocławek.

Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy linii: 102, 105, 107, 111, , 117, 118, 127, 128, 131, 151, 158, 159, 171, 175, 178, 222, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 525.

Autobusy tych linii pojadą najbliższymi przejezdnymi ulicami.

Także w sobotę, 18 maja, w godz. 12.00-15.00, odbędzie się zgromadzenie publiczne na pl. Trzech Krzyży, a następnie przemarsz Al. Ujazdowskimi przed Belweder. W tym czasie zmienią się trasy autobusów linii: 108, 116, 166, 180, 195, 400, 503 i 518.

Wyłączone parkowanie

W związku z marszem część miejsc parkingowych będzie niedostępna. Zakazy parkowania obowiązują już od środy, 15 maja, od godziny 22:00 do niedzieli, 19 maja, do godzony 22:00 na placu Konstytucji.

W czwartek, 16 maja od godziny 22:00 wyłączony z możliwości parkowania będzie plac Bankowy.

Od piątku, 17 maja, od godziny 6:00 do soboty, 18 maja do godziny 24:00, będą wyznaczone miejsca po zachodniej stronie Marszałkowskiej za placem Bankowym, i dalej za Królewską, również od Żurawiej do ulicy Wspólnej i przed Wilczą.

em/pm