Sobota należy do filmowców, niedziela do Rolling Stonesów

1/2 The Rolling Stones w stolicy fot. ZTM



W sobotę, w alei Szucha będą pracowali filmowcy, natomiast w niedzielę sceną na PGE Narodowym zawładną The Rolling Stones. Szucha będzie zamknięta przez cały dzień na odcinku od placu Na Rozdrożu do Litewskiej. Koncert spowoduje zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, a po południu ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę – informuje urząd miasta.

W sobotę, 7 lipca, na warszawskich ulicach znów będą pracować filmowcy. W al. Szucha nakręcą zdjęcia do filmu "Kurier", którego akcja jest oparta na wątkach biografii Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przez cały dzień zamknięty dla samochodów będzie odcinek od pl. Na Rozdrożu do ul. Litewskiej. Będzie go można objechać jadąc ul. Marszałkowską lub alejami Ujazdowskimi – informuje w komunikacie prasowym, stołeczny ratusz. Ruch pieszych będzie wstrzymywany tylko na czas realizacji zdjęć filmowych. Autobusy linii 222 z pl. Na Rozdrożu pojadą prosto Al. Ujazdowskimi i skręcą w ul. Bagatela – dodają urzędnicy.

Legendarni muzycy na PGE Narodowym

Dzień później, w niedzielę, koncert na PGE Narodowym. Zagra legendarny zespół The Rolling Stones. W godzinach 17.00-20.30 wyłączony z ruchu będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. J. Poniatowskiego, al. J. Waszyngtona, ul. Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wał Miedzeszyński. Wyjątkiem będą kierowcy posiadający identyfikatory SK (wydawane przez Urząd Dzielnicy Praga-Południe), pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów – zaznacza stołeczny ratusz.

Urzędnicy dodają, że możliwy będzie przejazd wiaduktem ul. Saskiej i ul. Brazylijską do al. Stanów Zjednoczonych.

Po zakończeniu imprezy, w przypadku, gdy duża grupa widzów będzie chciała wracać do centrum pieszo, policja może zdecydować o zamknięciu mostu J. Poniatowskiego i Al. Jerozolimskich pomiędzy rondem gen. Ch. De Gaulle’a a rondem J. Waszyngtona - podkreślają.

The Rolling Stones w stolicy- mapa fot. m.st. Warszawa

Zmiany komunikacyjne

Urząd miasta informuje też, że przed i po koncercie pociągi II linii metra będą kursowały z częstotliwością co 3 minuty. Pojawią się także dodatkowe tramwaje linii 9. W przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72. W takiej sytuacji uruchomiona zostanie także linia zastępcza Z kursująca na trasie: pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – most Łazienkowski – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. J. Waszyngtona – rondo Wiatraczna. Po koncercie na trasę wyruszą również dodatkowe kursy autobusów linii 509 (rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Nowodwory i rondo J. Waszyngtona – al. J. Waszyngtona – Gocław) tramwajów linii 3 (al. Zieleniecka – Gocławek i al. Zieleniecka – Annopol) oraz 26 (al. Zieleniecka – Os. Górczewska).

W ubiegłym tygodniu film o "Kurierze z Warszawy" kręcono na moście Poniatowskiego:

