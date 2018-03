Smogowi edukatorzy ruszą w miasto

Informacje

Pięć tysięcy gospodarstw domowych odwiedzą przez kilka najbliższych miesięcy smogowi edukatorzy. Pojawią się głównie w Wawrze, Białołęce i Rembertowie, czyli w miejscach najbardziej zagrożonych niską emisją. Mają instruować mieszkańców o dotacjach na wymianę pieców.

Smogowi edukatorzy do końca października mają odwiedzić pięć tysięcy adresów. Zajrzą do domów jednorodzinnych, które - według danych ratusza - nie są podłączone ani do sieci cieplnej, ani gazowej. Najwięcej - bo aż 2400 - takich gospodarstw jest w Wawrze, dlatego tam edukatorzy udadzą się w pierwszej kolejności.



Oprócz tego, odwiedzą też Białołękę (1400 adresów), Rembertów (400 adresów), Targówek (ponad 300 adresów) i Wesołą (około 350 adresów).

Będą zachęcać do wymiany pieców

"Podczas spotkań z warszawiakami miejscy edukatorzy mówić będą m.in. o tym jakie zagrożenia niesie zanieczyszczenie powietrza dla naszego zdrowia, ale przede wszystkim jak uzyskać dotację na modernizację kotłowni i wymianę pieca" - zapowiadają urzędnicy.

Ekoedukatorzy mają rozpocząć spotkania w maju. Za przedsięwzięcie odpowiadać będzie - na zlecenie miasta - firma Atmoterm, która obecnie przygotowuje materiały i rekrutuje edukatorów.

Walka ze smogiem to nie pierwsza inicjatywa, w ramach której ratusz korzysta z edukatorów. - Od lat z powodzeniem wypełniają swoją misję w ramach działań kampanii Dzielnica Wisła - nadmienia cytowana w komunikacie prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. - Teraz wykorzystujące te doświadczenia kierujemy ekoedukatorów do pracy z warszawiakami w ich domach. Ten bezpośredni kontakt pozwoli nie tylko dotrzeć do mieszkańców z informacjami o miejskich dotacjach czy sposobach walki z zanieczyszczeniami, ale pozwoli nam również zaktualizować nasze dane dotyczące niskiej emisji - dodaje prezydent stolicy.

"Oddychaj Warszawo"

Urzędnicy zapowiadają też, że niebawem uruchomią nową odsłonę kampanii "Oddychaj Warszawo", której znaczna część ma być poświęcona uchwale antysmogowej. Dokument przyjęty przez sejmik Mazowsza wszedł w życie w listopadzie ubiegłego roku. Zobowiązuje mieszkańców posiadających stare kotły do ich wymiany w ciągu najbliższych pięciu lat. Nakłada ona również ograniczenia odnośnie jakości używanych przez mieszkańców paliw. "Wszystkie informacje z tym związane znajdą się w materiałach kampanii" - zapewniają pracownicy ratusza.



O kampanii "Oddychaj Warszawo" pisaliśmy niedawno na tvnwarszawa.pl. Jest prowadzona od ponad dwóch lat. W 2016 roku ratusz wydał na nią ponad 43 tysiące złotych, a 2017 - 150 tysięcy.

Posłuchaj także rozmowy o wypływie smogu na zdrowie dzieci:

