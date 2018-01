Informacje

Smog znów w natarciu. Od rana zła jakość powietrza w stolicy

Smog w Warszawie (zdjęcie archiwalne) fot. TVN Meteo

Jakość powietrza nieznacznie się poprawiła, ale nadal w wielu regionach jest niezdrowa. Jednym z takich miejsc jest Warszawa, gdzie rano był smog.



W niedzielny poranek jakość powietrza w wielu regionach Polski była średnia, a miejscami nawet niezdrowa i zła. Najwyższe stężenia szkodliwych pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu zanotowano w w okolicach Warszawy oraz na południu kraju.

- Bardzo się pogorszyła jakość powietrza - stwierdził wczesnym rankiem prezenter Tomasz Wasilewski. - Widać to choćby dla Łodzi. Tak to już jest podczas bezwietrznej i mroźnej pogody, że mamy smog. W wielu miejscach jest fatalnie, w Krakowie nie ma czym oddychać. Dzisiaj rano jest mróz, jest zastoisko zimnego powietrza, prawie nie ma wiatru. To jest taka pogoda idealna dla tego, by przy ziemi koncentrowały się zanieczyszczenia powietrza - dodaje.

Stężenie PM10

O godzinie 8.35 najgorszym, niezdrowym powietrzem oddychano w Grudziądzu. Tam stężenie pyłu PM10 wynosiło 109,79 µg/m3. Niewiele lepiej było w Warszawie, gdzie PM10 wzrosło do 104 µg/m3. Po południu sytuacja się poprawiła.

W wielu regionach były także miasta, w których powietrze określano jako średnie.

Jakość powietrza uznajemy za dobrą, kiedy stężenie pyłu PM10 nie przekracza 60 µg/m3.

Stężenie pyłu PM10 o godz. 8.35 fot. GIOŚ/tvnmeteo.pl

Stężenie PM2.5

W przypadku pyłu PM2.5 jakość powietrza była jeszcze gorsza.

Złą jakość powietrza odnotowano w Warszawie (90,8 µg/m3) i Kędzierzynie-Koźlu (84,7 µg/m3). Niewiele lepiej było w Żyrardowie. Tam stężenie pyłu PM2,5 wynosiło 63,24 µg/m3 i było określane jako niezdrowe. Po godzinie 15 jakość powietrza w stolicy była dobra lub średnia.

W wielu miejscach występuje także średnie powietrze. Dobrze jest wtedy, gdy zawartość PM2,5 jest niższa od 36 µg/m3.

Stężenie pyłu PM 2,5 o godz. 8.35 fot. tvnmeteo.pl/GIOŚ

Jak się chronić?

Przebywanie na dworze podczas dni ze złą jakością powietrza jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Naraża na niebezpieczeństwo przede wszystkim nasze drogi oddechowe. Szczególnie narażone są osoby starsze, chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci. Jeżeli tylko jest to możliwe, zaleca się im, żeby nie wychodzili z domu. Zdrowi dorośli powinni zaś powstrzymywać się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

