Smog w natarciu. Jakość powietrza najgorsza w tym miesiącu

Informacje

Smog w Warszawie (zdjęcie archiwalne) fot. TVN Meteo

Od mieszkańców otrzymujemy sygnały o gorszym stanie powietrza. Informują między innymi o wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu.

Najgorzej w grudniu

Słaba jakość powietrza we wtorek fot. tvnmeteo.pl

Sprawdziliśmy na stacjach pomiarowych w trzech punktach – w alei Niepodległości, na Ursynowie i Targówku. Wyniki są najgorsze w grudniu.

Na Ursynowie stężenie pyłów PM 10 wynosi 114,4 µg/m3 (dostateczna jakość), a PM 2,5 – 88,4 µg/m3 (zła jakość). Dla przykładu ten pierwszy wskaźnik dotychczas grudniu najwięcej wynosił 65,3 µg/m3, a drugi 50,4 µg/m3.

Niewiele lepiej jest na Targówku. Tam PM 10 wynosi 102,9 µg/m3, a PM 2,5 79,9 µg/m3. W obu przypadkach to poziom dostateczny.

W alei Niepodległości PM 10 wynosi 93,6 µg/m3 (umiarkowany), a PM 2,5 - 77,2 µg/m3 (dostateczny).

Czym jest smog?

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.



Najgroźniejsze dla zdrowia są cząsteczki PM 2,5 (zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra) oraz PM10 (średnica mniejsza niż 10 mikrometrów). Cząsteczki te mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.



Smog przyczynia się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Podwyższone stężenia pyłów w ostatnich dniach notowane są w całym województwie, a przyczyną zjawiska ma być - obok trwania sezonu grzewczego - niekorzystne warunki meteorologiczne: słaby wiatr i brak opadów.

ZOBACZ MATERIAŁY O SMOGU:





Podziel się: Bądź na bieżąco:









ran/mś