Śmierć mężczyzny w Górze Kalwarii. Policja zatrzymała trzy osoby

- To zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. Ofiarą jest mężczyzna - tak o zajściach, do których doszło minionej nocy w Górze Kalwarii mówi oficjalnie policja. Lokalne media donoszą o zabójstwie z użyciem noża. Sprawą zajmuje się prokuratura.



Wszystko wydarzyło się na ulicy Pijarskiej, około godziny 2 w nocy z poniedziałku na wtorek.



- Policjanci zatrzymali w tej sprawie trzech mężczyzn. To Polacy. Ofiara to również Polak, mężczyzna rocznik 1976 [42 lata - red.] - informuje Jarosław Sawicki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.



Jak dodaje, więcej szczegółów co do okoliczności zdarzenia na ten moment na razie nie ma. - Postępowanie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury - stwierdza krótko Sawicki.



Ale jak napisał lokalny portal PiasecznoNews.pl, między mężczyznami miało dojść "do konfliktu, który zakończył się śmiertelnym ugodzeniem nożem".

