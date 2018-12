Informacje

Warszawa szykuje się do zmian w odbiorze odpadów fot. UM

Kiedy podjedzie śmieciarka? Jakie i ile odpadów zabierze? Warszawiacy od piątku mogą się zapoznać z harmonogramem odbioru śmieci, a już za kilka dni zacznie obowiązywać nowy system.

Od 1 stycznia odpady będziemy segregować do pięciu pojemników: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio (rozumiane jako odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy), odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji) oraz – już dodatkowo – pojawi się pojemnik na odpady zielone oraz odpady wielkogabarytowe.

Oklejają pojemniki

Od piątku warszawiacy mogą sprawdzić, kiedy śmieci zostaną zabrane.

28 grudnia na stronach internetowych operatorów (MPO, Lekaro, Suez Polska) zostały umieszczone nowe harmonogramy. Ponadto, od paru dni do warszawiaków trafiają worki na zbieranie śmieci.

"Do ponad 70 tysięcy punktów worki zostaną dostarczone do końca 2018 roku. Operatorzy oklejają dotychczasowe pojemniki nowymi naklejkami" –opisują urzędnicy.

Dziewięć ofert

Dotychczasowi operatorzy systemu śmieciowego będą odbierać od mieszkańców śmieci do czasu rozstrzygnięcia przetargu na odbiór odpadów w stolicy i podpisania umów docelowych.

Jak podaje urząd miasta w postępowaniu przetargowym wpłynęło 9 ofert, które są teraz sprawdzane pod względem formalnym.

"W styczniu odbędzie się aukcja elektroniczna, wtedy też poznamy ostateczną wartość kontraktów. Umowy wynikające z przetargu będą obowiązywać przez trzy kolejne lata, od chwili rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów" – czytamy w komunikacie ratusza.

Nowe zasady

Od 1 stycznia śmieci będą odbierane od mieszkańców według określonych zasad.

Od osób, które mieszkają w domach jednorodzinnych, papier, metale i tworzywa sztuczne i szkło będą odbierane minimum co cztery tygodnie. Odpady zmieszane zostaną zabrane co dwa tygodnie, a bio co tydzień. Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – służby zabiorą co dwa tygodnie. Z kolei po gabaryty śmieciarka podjedzie co trzy miesiące.

Z bloków, papier, metale i tworzywa sztuczne zostaną zabrane co dwa tygodnie. Raz w miesiącu służby zabiorą szkło oraz gabaryty, co tydzień odpady bio, a dwa razy w tygodniu śmieci zmieszane.



Odpady zielone – w okresie od marca do listopada – będą zabierane co tydzień.

Ponadto – jak informuje ratusz – w miejscach, gdzie nie mieszkają ludzie( np. targowiska ), ale gdzie powstają odpady komunalne, śmieci będą zabierane:

- papier – co cztery tygodnie,

- metale i tworzywa sztuczne – co cztery tygodnie,

- szkło – co cztery tygodnie,

- odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące,

- bio – co tydzień,

- bio–gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu,

- odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie,

- odpady zmieszane – co dwa tygodnie.

kz