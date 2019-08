Informacje

Na początku tygodnia pisaliśmy o dziurze w jezdni przy Szaserów 40. Dwa miesiące okazały się zbyt krótkim okresem, by dziura zniknęła, ale dostatecznie długim, żeby dorobiła się własnego oznaczenia w Google Maps. Opisano ją tak: "Grochowska dziurą na ul. Szaserów - bez właściciela".

"Atrakcja turystyczna" stolicy zdobyła ponad 50 opinii i całe pięć gwiazdek. Mieszkańcy śmiali się z absurdu, a drogowcy i urzędnicy nie mieli też pewności, kto powinien ją załatać. Dlaczego? Bo pod jezdnią znajdował się kanał nieujęty w dokumentach i z nieustalonym właścicielem.

"Relikt sprzed kilkudziesięciu lat"

Mimo to, słynna dziura odchodzi w przeszłość. W środę na Szaserów pojechał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński, który na miejscu zastał ciężki sprzęt i pracowników zajętych naprawianiem jezdni.- Faktycznie, to miejsce zostanie naprawione. We wtorek odbyła się komisja wszystkich zainteresowanych sprawą stron i jak ustalono, że ten kanał jest reliktem sprzed kilkudziesięciu lat. Nie ma dokumentacji, nie ma właściciela - mówi nam Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.

I dodaje: - Trzeba podjąć doraźne działania, żeby problem rozwiązać. Prace potrwają kilka dni, a naszym zadaniem, jako ZDM-u, będzie odtworzenie nawierzchni po pracach naprawczych.

"Różne rzeczy znajdują się pod ziemią"

Co ciekawe, jeszcze we wtorek drogowcy twierdzili, że dziura - owszem - jest ich, ale nie należy do nich to, co jest w dziurze. Dlatego nie zaczęli naprawy wcześniej. - Nie możemy zasypać ziemią tej dziury, ponieważ może okazać się, że komuś wybije woda kilkaset metrów dalej - tłumaczył wówczas Pieńkos.

Drogowcy mieli szukać właściciela podziemnej instalacji. - Zarząd Dróg Miejskich twierdzi, że wszystkie cieki wodne należą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ale MPWiK się wypiera. I teraz naprawdę przyglądamy się przerzucaniu dokumentów - opowiadał Andrzej Opala, rzecznik Pragi Południe.

Reporter TVN24 zapytał, czy dzielnica nie może najpierw dziury załatać, a później szukać właściciela? - Możemy, ale jesteśmy zmuszeni do gospodarnego wydawania środków publicznych - stwierdził Opala.

Dopytywał też rzeczniczka ZDM, czy stolica Polski nie wie, co ma pod ziemią? - Różne rzeczy znajdują się pod ziemią. Nawet jeżeli wiemy, co się tam znajduje, to nie zawsze wiemy, kto tym zarządza - odparł Pieńkos.

Przez kilka tygodni urzędnikom nie udało się ustalić, kto jest właścicielem infrastruktury pod drogą. - Jest to niezręczna sytuacja i nie chciałbym, żeby takie sytuacje się zdarzały - przyznał rzecznik drogowców.

Łukasz Wieczorek, mp/b