Akcja gaśnicza na budowie wieżowca The Warsaw Hub jest praktycznie zakończona - powiedział w sobotę rano Karol Kierzkowski z KW Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 130 strażaków. Zdjęcia z akcji otrzymaliśmy na Kontakt 24.



Jak poinformował Kierzkowski, nadal zamknięty jest ruch na Towarowej od ronda Daszyńskiego. - To kwestia godziny, dwóch, kiedy ruch będzie odblokowany - stwierdził strażak.

- W związku z pożarem nikomu nic się nie stało. Budynki obok, które wydawało się, że są w dużym zagrożeniu, nie zostały uszkodzone. Palące się elementy, które spadały, nie uszkodziły ich - dodał.

Na budowie wieżowca The Warsaw paliły się elementy konstrukcyjne, które na najwyższych kondygnacjach osłaniały budynek od wiatru. - Stanowiły one też reklamę z tworzywa sztucznego. Były to grube 14-metrowe belki. To wszystko paliło się i spadało - powiedział Kierzkowski.

Pożar na budowie wieżowca The Warsaw Hub wybuchł w piątek około godziny 22 i objął budowane 23, 24, 25 i 26 piętro wieżowca The Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego.

The Warsaw Hub to budowany kompleks budynków biurowych zlokalizowanych w rejonie ulic Towarowej i Siennej. Składa się ma z trzech wież - dwóch o wysokości 130 m i jednej o wysokości 86 m. W kompleksie o powierzchni użytkowej 113 tys. m kw mają zostać zlokalizowane biura oraz lokale usługowe i handlowe - w tym hotel.

Zakończenie budowy kompleksu jest planowane na 2020 r.

