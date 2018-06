"Słoneczny" w sobotę wraca na tory

Informacje

Pociąg "Słoneczny" fot. KM

Pociąg "Słoneczny" już w sobotę ruszy w pierwszy w tym sezonie kurs. Tradycyjnie dowiezie pasażerów nad Bałtyk. Ze stolicy będzie wyjeżdżał z samego rana, a wracał wieczorem.

Koleje Mazowieckie ogłosiły rozkład jazdy "Słonecznego" na nadchodzące wakacje. Pociąg będzie startował z Dworca Zachodniego o godzinie 6.29. Do Ustki planowo powinien docierać w około pięć i pół godziny, czyli kilka minut po godzinie 12.

Po drodze będzie zatrzymywał się na 20 stacjach, między innymi w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Podróż do Trójmiasta potrwa nieco ponad trzy godziny.

W trasę powrotną będzie wyruszał o 12.42 z dworca kolejowego w Ustce. Na końcowy przystanek w Warszawie powinien dojeżdżać około 18.25.

Promocyjne bilety

Powrót "Słonecznego" został zapowiedziany już na początku maja, kilka tygodni później Koleje Mazowieckie przedstawiły ceny biletów w nadchodzącym sezonie.

Z Warszawy Zachodniej do Ustki lub w przeciwnym kierunku pojedziemy za 60 złotych. Z Warszawy do Gdyni lub odwrotnie za 45 złotych. To ceny podstawowe, od nich liczone są ulgi ustawowe i handlowe.

Dodatkowo od 1 do 30 czerwca 2018 r. (lub do wyczerpania puli) będzie dostępne w sprzedaży 250 biletów promocyjnych za 25 złotych. Takie bilety uprawniać będą do jednorazowego przejazdu pociągiem "Słoneczny" wyłącznie od poniedziałku do czwartku, poza terminami festiwalu Opener (4-5 lipca 2018). Bilety promocyjne będą sprzedawane w kasach KM na dworcach: Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście peron 1, Warszawa Wschodnia.

W ubiegłym roku "Słoneczny" przewiózł ponad 111 tysięcy pasażerów.



ZOBACZ TEŻ MATERIAŁ O UNIJNYM DOFINANSOWANIU DLA KOLEJARZY I DROGOWCÓW:

Wiceminister o wsparciu unijnym dla SKM Wiceminister o wsparciu unijnym dla SKM TVN24

Wiceminister o wsparciu unijnym dla SKM Wiceprezydent o dofinansowaniu dla SKM Wiceprezydent o dofinansowaniu dla SKM TVN24

Wiceprezydent o dofinansowaniu dla SKM Wiceminister o nowej drodze ekspresowej Wiceminister o nowej drodze ekspresowej TVN24

Wiceminister o nowej drodze ekspresowej Wiceminister o dotacji dla PKP Wiceminister o dotacji dla PKP TVN24

Wiceminister o dotacji dla PKP Wiceminister o wsparciu unijnym dla SKM TVN24

kk